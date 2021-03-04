Müge Anlı utanç verici olayı araştırdı

13 yaşında istismara uğrayan, 15 yaşında tekrar kaçırıldığı öğrenilen küçük kız için Müge Anlı devreye girdi! Daha önce 25 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Sıla'dan yine haber alamayan aile, 8 gündür kayıp olan kızlarının bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 24 Şubat Çarşamba günü Mersin Yenişehir'deki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Sıla Uysal'ın annesi Güler Uysal, kızını daha 13 yaşındayken kaçıran Sergen Uysal'dan şüphelendiğini dile getirdi. İddialar üzerine Sergen ve annesi canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Acılı anne, Sergen'le birlikte ailesinin de bu işin içinde olduğunu, kızını kandırdıklarını iddia etti.

Tüm bu iddiaların ardından yayına bağlanan Sergen Uysal, "Sıla benim akrabam, kuzenim; arkadaşlık ettim ama sevgilim olmadı. Sadece bir ay konuştum" diyerek iddiaları kabul etmedi. Sıla'yla mesajlarına ulaşan Müge Anlı, canlı yayında Sıla'ya seni seviyorum, seninle evleneceğim demişsin. Senin yaşındaki bir adamla 13 yaşındaki bir kız çocuğu arkadaşlık yapamaz diyerek tepki gösterdi. Israrla Sıla'yı kaçırmadığını söyleyen Sergen'in ifadelerine dayanamayan anne, "Kızımı daha önce de kaçırdı. Ve kızıma cinsel istismarda bulundu" dedi.

Amcaoğlu ifadeye götürüldü. Küçük kız 8 gün sonra ortaya çıktı.

Bu açıklama üzerine günlerdir kayıp olan küçük kızın ilk kaçırılma raporu canlı yayına ulaştı. Sıla verdiği ifadede "Sergen benimle evleneceğini söyledi. Annenle babanın içeceklerine uyku ilacı atalım kaçalım. Daha sonra da evleniriz diyerek Sıla'yı kaçırmış ve bir süre sonrada cinsel istismarda bulunduğu adli muayene sonrası tutulan raporda ortaya çıkmıştı. Canlı yayına bağlanan Sergen Uysal ise tüm bunlara rağmen, Sıla'nın kendisine yaklaşmaya çalıştığını, kendisini kaçırmasını istediğini, ailesinin şiddet uyguladığını söylediğini iddia etti. Defalarca Sıla'nın peşini bırakması konusunda uyarılan Sergen Uysal, "O benim bacım" cevabını verse de küçük çocuğun peşini bırakmamış, ailenin evini taşımasına rağmen her zaman takip etmiş.

Canlı yayında ortaya çıkan bu gerçekler Mersin Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi. Polis ekipleri yayını ihbar kabul ederek Sergen Uysal'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.