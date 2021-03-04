Osman Bey’in yeni belası Kara Şaman Togay

Kuruluş Osman’ın 48. bölümünde, Kara Şaman Togay karakteri ile Teoman Kumbaracıbaşı, atv izleyicisine merhaba dedi. Osman Bey’in yeni belası olan Kara Şaman Togay, üstün savaş yeteneğine sahip olan Geyhatu’nun avcı köpeğidir.

Hainlerin kellesi gövdelerine ağır gelmektedir. Dündar Bey, koskoca bir ordunun Osman Bey'i elinden kaçırmasını hazmedemez. Papalık ajanı Melik ise, bunun bir zafer olduğunu söyleye rek, onu yeni planları ile teselli etmektedir. Osman Bey'in Faltyos'u yakalamasını hatırlatan Dündar Bey, savaşta evladı gibi sevdiği Alplerin ölmesine de üzülmüştür. Eline bulaşan kanı, Osman Bey'in kanı ile temizlemek için fazla vakti kalmadığını hatırlatan Melik, Osman Bey'in başına, Dündar Bey'in bile tahmin edemeyeceği bir bela musallat ettiklerini söyler. Dündar Bey, bu belanın kim olduğu konusunda meraklanır. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişme, düşmanlar için de yeni fırsatlar oluşturacaktır.

Tarihte Kara Şaman Togay kimdir?

Osman Bey ve Kayı Obası'nın başına sarılacak yeni belalardan biri olan Kara Şaman Togay, Melik ve Süleyman'ın planları ile uç bölgesine gelmiştir. Moğol komutanı olan ve Geyhatu'nun da avcı köpeği olan Kara Şaman Togay üstün savaş yeteneğine sahiptir. Obadaki hainlerle ayrı ve Bizans'la ayrı mücadele eden Osman Bey'in bu düşmana karşı da yeni bir cephe açmıştır. Kara Şaman Togay'ı canlandıran oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı'dır.

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

18 Ekim 1947 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Teoman Kumbaracıbaşı 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Kumbaracıbaşı, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği bitirdikten sonra pek çok tiyatroda gerek sahne önü ve gerekse sahne arkasında çalıştı.



2003 yılında ilk uzun metrajlı filmi "Yazı Tura" filmi oldu. 2005 yılında "Aşk Yolu" isimli filminde rol aldı. Yine aynı yıl Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide oynadı. 2006 yılında "Gözyaşı Çetesi", 2010 yılında da Ata Demirer'in yönettiği "Eyyvah Eyvah-2" filminde rol aldı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!



