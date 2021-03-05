"Bu hesabı görmeden bana rahat yok!"

Fikret Fekeli mi, Fikret Yaman mı, intikam mı alacak, yoksa sevdasına mı tutunacak?

Bir Zamanlar Çukurova 86. bölüm, #EskiDefterler sosyal medya etiketi ile atv ekranlarına geldi. Annesini ortada bırakan ve babasız gurbette büyümesine neden olan Adnan Yaman'a kin besleyen Fikret, ikilem yaşamaktadır. Fikret Fekeli mi, Fikret Yaman mı, intikam mı alacak, yoksa sevdasına mı tutunacak? Hangisini seçeceğine önce bir karar vermesi gereken Fekeli'nin yeğeni Fikret, Yamanlar'a hayatı dar edecek gibi gözüküyor.

Sosyal medyadan "Fikret Fekeli" karakterini canlandıran oyuncunun performansı için, "Bu gece... Fikret'in hissettiği tüm duyguları daha önce hiç olmadığı kadar aktardınız... ve ruhumuza ulaştı...", "Bu bir aktörün en iyi kalitesidir! Tebrikler!", "Püfür püfür oyunculuk esen dolu dolu gözler...", "Çok güzeldi bu geceki oyunculuk Fikret Fekeli içimizi acıttı!", "Şapka çıkartılır bu oyunculuğa!", "Benim de dayanmıyor ama çok iyi oynuyor boğazımda düğümle gözümden akan yaşlarla izledim şahaneydi.", "Her zamanki gibi harika bir iş yaptınız! En önemli duygular...", "İşinizden sonuna kadar keyif almamızı sağladığınız için teşekkür ederiz." şeklinde izleyici yorumları geldi.