Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Demir'in artık hayata dair bir 'Ümit'i var!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 86.bölümüne ortaya çıkan gerçekler damga vurdu. Tüm Türkiye ekran başında, Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi. Fekeli'nin gerçekleri öğrendiği, Sevda'nın sevdiği adamın diğer yüzüyle yüzleştiği, Demir'in ise büyük aşkı Züleyha'dan boşanmaya karar verdiği bu duygu dolu bölüm, yine seyircinin ilk tercihi oldu.

86. bölümde neler yaşandı?

Fikret 'Fekeli' olmadığını gerçeğini anlattı! Ali Rahmet Fekeli yıkıldı!

Fekeli'yi bir kez daha yıkan, hayatla bir kez daha sınanmasını sağlayan gerçekleri Fikret tek tek anlattı. Fekeli her detayda biraz daha yıkıldı. Kardeşinin hayatında olanı biteni bilmediğine de, küçücük bir çocuk olan Fikret'in de, kendini o kadar sahipsiz hisseden annesinin de yanında olamadığına üzüldü. Ne yaptıysa ne söylediyse de Fikret'i intikam yemininden döndüremedi. Yamanlar ile yeni bir savaşın kapıda olduğunun ayak seslerini duydu ama bunu durduramadı. Üstelik konakta ikinci mektup bulununca, Demir de geldi, senin adaletine güveniyorum diyerek, Fekeli'den akıl istedi! Bildiklerini anlatamamak Fekeli'yi bir kez daha yıktı.

İkinci mektup ile Züleyha'nın şüphesi kalmadı

Fikret'in ikinci mektubunu Sevda buldu. Okuduklarına inanamazken, Demir de mektubu gördü. Yazılanlara Sevda da, Demir de iftira derken, mektupların sahibinin para koparmak peşinde olduğunu söylerken, Züleyha işin doğrusunu öğrenmeden kimseyle savaşmamak gerektiğini söyledi. Ama elbette Demir'in kükreyen öfkesinin önüne geçemedi. Demir, önce Fekeli ile konuşup akıl aldı. Ama Yaman soyadına iftira atıldığı düşüncesinin öfkesini kimse dindiremedi. Gazetelere ilan veren Demir, babasına atılan iftirayı duyurdu ve bu iftirayı atan kişiyi mertçe karşısına çıkmaya davet etti.

Bütün bu olan biten Züleyha'ya kendisini gerçekleri bulmak zorunda hissettirdi. Ve Sevda'yı da ikna ederek, alışverişe gidiyoruz diye İstanbul'a eski kâhyanın eşini bulmaya gitti.

Sevda, Adnan'ın gerçek yüzünü dinleyince yıkıldı!

Demir de, iş için Ankara'ya gideceğini söyleyince, Züleyha ve Sevda'nın İstanbul planı hayata geçti. Demir önce onları yolculadı, ardından bakanla buluşmak üzere Ankara'ya gidiyorum, diyerek Ümit'i evinin kapısından aldı ve ilk tatillerine çıkardı. İstanbul'a varınca kâhyanın eşini bulan Züleyha ve Sevda, Fikret'in mektuplarında anlattığı gecenin tanığına da ulaşmış oldular. Rahmetli kâhya Hüseyin'in eşi Esma, o geceyi hatırlamaktaydı. Kadının nasıl ağladığını, küçük çocuğun perişanlığını, Adnan Yaman'ın Hüseyin'e onları nasıl kovdurduğunu, bir daha gelirlerse onları kovmakla tehdit ettiğini, karı koca o geceyi ne kadar çok konuştuklarını bir bir anlattı. Ancak gelen kadını tanımıyordu, adını da bilmiyordu. Züleyha zaten mektupta yazılanların doğru olabileceğini düşünüyordu ama Sevda sevdiği adamın bu yüzünü dinleyince yıkıldı. İnsan âşık olunca ne kadar körleşebileceğini de Hünkar'ın aslında onu uyardığını ve doğruları söylediğini de anladı. Tüm hayatını adadığı adamın gerçek yüzünü hiç tanımamış olmak, onu adeta yıktı.

Ümit tüm kozlarını oynadı ve Demir Züleyha'dan boşanmaya karar verdi

Ümit, konaktaki yemekte gördüğün mutlu aile tablosundan sonra Demir'i kaybedeceğini düşündü. Ama çarşıda karşılaştıklarında yaptığı tavırlarla Demir'i yine etkisi altına aldı. Birlikte Antalya'ya gitme planı yapan Demir, özel bir villa kiralayıp, şömineli romantik bir ortam yarattı. Ancak otele değil de özel bir eve gitmelerinden konuyu açan Ümit, Demir'e mutsuz bir evliliğin içinde kalmak isteyip istemeyeceğini sorgulattı. Ve tatilin daha başında Demir, Züleyha'dan boşanmaya karar verdi. Çünkü artık hayata dair bir 'Ümit'i vardır.

Fikret'in aklı da kalbi de çok karıştı!

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöktü. Ümit'in yanına gitti, yaşadıklarını ona anlattı. Fekeli'nin yaşanan onca şeye rağmen onu bağrına basması, kafasını karıştırdı. Ümit ise o gece, Müjgan ile olan gerginliğini sona erdirmek için harekete geçmiş ve baş başa yemeğe gitmişlerdi. İki kadın masadan dost olarak kalktılar ama iki kadın da hala hayatlarındaki Fikret gerçeği hakkında konuşmadılar. Fikret, Müjgan'a hem duygularını anlattı hem de bunu sürdüremeyeceğini söyledi. Müjgan yine alt üstü oldu.

Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 86.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,26 izlenme oranı ve %26,44 izlenme payı, AB'de %8,47 izlenme oranı ve %19,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,31 izlenme oranı ve %23,87 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 86.bölümünde #EskiDefterler etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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