Cennete kimler hesapsız girecek?

Cennete hesapsız girecek yetmişbin kişi kimlerdir? Rasulullah’ın mahşerde gördüğü büyük kalabalığın sırrı neydi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru'da Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler ele alınıyor. Cennete hesapsız girecek yetmişbin kişi kimlerdir? Rasulullah'ın mahşerde gördüğü büyük kalabalığın sırrı neydi? Hepsi ve daha fazlası Nihat Hatipoğlu ile Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı ekran klasiğinde ele alındı.

04.03.2021 Perşembe atv ekranına gelen Dosta Doğru 320. bölümde, Peygamberlerin imtihanları nelerdi? Hangi peygamber ne ile sınandı? Peygamber Efendimiz'in en büyük imtihanı ne oldu? Mahşerde Peygamberler ve ümmetleri Rasulullah'a nasıl gösterildi? Rasulullah'ın mahşerde gördüğü büyük kalabalığın sırrı neydi? Kimler hesapsız cennete girecek? Hadiste geçen yetmişbin kişi kimler? Şeytan insanı nasıl kandırır? Şeytanın vesvesesine karşı yapılacak dua var mıdır? Teheccüd namazı nedir? Ayetlerde teheccüd namazından nasıl bahsedilir? Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazına kalkmanın faziletleri nelerdir? gibi birçok sorunun cevabı verildi.



