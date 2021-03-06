Evlilikte yaş önemli mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

05.03.2021 Cuma günü atv ekranlarına gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programı 356. bölümde Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarını verdi. Sosyal hayata dair canlı telefon bağlantıları ile gelen soruları cevaplandırdı. İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin "26 yaşındaki oğlum evlenemiyor, karşısına evlilik geçirmiş çocuk sahibi kişiler çıkıyor. Oğlumun kısmeti kapalı mı? diye sordu. Nihat Hatipoğlu izleyiciye Hz. Muhammed'in(sav) hayatından örnek verdi.

Hafta boyunca okunması tavsiye edilen zikirler… Üç ayların önemi ve faziletleri nelerdir? Üç aylarda nasıl ibadet edilmeli? Peygamber efendimiz üç aylara girince nasıl dua ederdi? Dini nikah kıyılırken nelere dikkat edilir? Kadınların özel durumları dini nikâhın kıyılmasına engel midir? Sabah namazının faziletleri nelerdir? Sabah namazı ne zaman kılınmalı? Sabah namazından sonra nasıl dua edilmeli? Yüce Allah'a nasıl dua edilmeli? Hafta boyunca okunması tavsiye edilen dualar… gibi birçok konu, soru, canlı telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sorularınızı Cevaplıyor'daydı.