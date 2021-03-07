Kadir kardeşlerini bir arada tutmaya çalışıyor

atv ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı üçüncü bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri yine kalbinden vurmayı başardı. Yaptıklarını örtbas etmeye çalışan Akif'in teklifi herkesi şaşırtırken, Kadir'in kardeşlerini bir arada tutma çabası herkesi derinden etkiledi.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim'in 3. Bölümünde neler yaşandı?

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulundu. Kardeşleri artık kolejde burslu olarak okuyacaktır… Yengeleri Şengül ise kendi çocukları geri kalsın istemedi ve Suzan'ın çocuklara yardım için verdiği parayla Aybike ve Oğulcan'ı da koleje yazdırdı. Kardeşler, geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaştı... Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamadı. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm aradı… Nebahat, yazlık evde bulunan küpe yüzünden Akif'in kendisini aldattığından şüphelendiğini Suzan'a anlattı. Akif ise bir oyun kurarak küpeyi ona aldığına ikna etti. Melisa, doğum günü partisine Ömer ve Asiye'yi de çağırdı. Aybike fırsatı kaçırmayıp Oğulcan ve kendini de davet ettirdi.

Doğum günü partisinde bombanın pimi çekildi... Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkardı. Melisa'nın doğum gününde yaşananlar yepyeni sorunlara yol açarken Aybike öğrendiği yasak ilişkiyi herkese deşifre edecek midir? Yenge yeni planları ile kardeşleri bu kez nasıl zor bir duruma düşürecektir?

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 13 Mart Cumartesi akşamı atv'de!