Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun kendisi ile ilgili merak edilenleri anlattı

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in dikkat çeken genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun projeye nasıl dâhil olduğunu ve aldığı övgü dolu tepkileri anlattı.

Senaryoyu okuduğunda samimi ve çok sıcak olmasının kendisini çok etkilediğini belirten Coşkun, dizinin başarısını da buna bağlıyor; "4 kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dizinin başlayacağını öğrendim ve Asiye karakterini okudum. Görüşmelere gittim. Senaryonun sıcaklığı hoşuma gitti ve Asiye karakteri hakkında derin düşündüm. Sonrasında da ona çok ısındım. Asiye karakterinin küçük yaşta üstüne çok sorumluluk biniyor. Her şeye rağmen güçlü duruşu ve başına gelenlere rağmen karakterinden ödün vermemesi beni ona çekti. Seyircinin Kardeşlerim'in iç burkan ama bir o kadar da sıcak öyküsünü beğeni ile takip edeceklerini düşünüyorum."

2004 doğumlu olan oyuncu mesleğe 5 yaşında başladığını ileride çok daha büyük rollerde oynamak istediğini belirtiyor; "İlk oyunculuk deneyimimi 5-6 yaşımda yaptım. O zamandan beri bu sektöre çok ilgiliydim ve devam etmek istedim. Ama ilerlemek için çok çalışmak gerekiyor. Bu yüzden, daha iyi olabilmek için eğitimler aldım. Hâlâ çok çalışıyorum ve öğrenme isteğimi hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Daha çok küçüğüm ve önümde kocaman bir yol var."

Genç yıldızın gelen tepkiler ile ilgili yorumu ise şöyle; "Bana gelen tepkiler, insanların yorumları çok hoşuma gidiyor. Genelde işlerimle konuşuluyorum. Gelecekte oyunculuğumdaki başarılarımla anılmak istiyorum. İşime çok bağlıyım ve asla bırakma gibi planlarım yok. Oyunculukla büyük başarılara imza atmak istiyorum."

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" güçlü kadrosu, sıcacık anlatımı ve heyecan dolu gelişmeleri ile her Cumartesi akşamı atv'de.