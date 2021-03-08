Sadaka vermek, insanı beladan nasıl korur?

Sadaka insanı kaza ve beladan korur mu? Yapılan iyilikler, insanın kendine nasıl döner? Her iyilik karşılık bulur mu?

Pazar günleri saat 10:00'da atv ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet Programı'nda İslam dini ile ilgili sorular cevap buluyor. Kuran ve Sünnet programının 07.03.2021 Pazar günü yayınlanan 273. Bölümünde, sadaka insanı kaza ve beladan korur mu? Yapılan iyilikler, insanın kendine nasıl döner? Her iyilik karşılık bulur mu? hepsi ve daha fazlası ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ele alındı. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını nasıl aldınız? konulu sokak röportajına da yer verildi.

Salavat nedir? Peygamber Efendimiz'e nasıl ve ne zaman salavat getirilmeli? Salavat getirmenin faziletleri nelerdir? Boşanma kaç defa olur? Hangi durumlarda kadın eşine helal olmaz? Hasta ziyareti nasıl yapılmalı? Hasta ziyaretinde nelere dikkat edilmeli? Haşr suresi 9 ayet neye işaret ediyor? Merak edilen her şey ayet ve hadislerin ışığında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet'te.

Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor. Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.