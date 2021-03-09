Haberler atv.com.tr hep zirvede

atv.com.tr hep zirvede

Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 16:36
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 17:05
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atv.com.tr, TV kanallarının web siteleri arasındaki izleyici birinciliğini Şubat ayında da devam ettirmeyi başardı.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Şubat ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu.

Şubat 2021'de atv.com.tr; en önemli kategoriler olan "Real User" ve "Stream Views'', kategorileri de dahil birçok kategoride tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.

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