atv.com.tr hep zirvede
atv.com.tr, TV kanallarının web siteleri arasındaki izleyici birinciliğini Şubat ayında da devam ettirmeyi başardı.
Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Şubat ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu.
Şubat 2021'de atv.com.tr; en önemli kategoriler olan "Real User" ve "Stream Views'', kategorileri de dahil birçok kategoride tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.