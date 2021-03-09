Mahur, Maraşlı’ya aşkını itiraf etti!

#AşkNedir etiketi ile 9. Bölümü atv ekranlarına gelen Maraşlı’ya Mahur’un aşk itirafı damgasını vurdu.

'TIMS&B Productions'ın yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın birlikte yapımcılığını üstlendiği, Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizide, havalimanında Mahur'u durdurmak için bir sırrını açıklayan Maraşlı, ona âşık olduğunu söylemiştir. Mahur'un gitmesiyle görevine son verilen Maraşlı'ya istihbarat ekibi "Ya Mahur'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!" demiştir. Eve dönen Maraşlı, kendi kendine dertleştiği ses kayıtlarından bir yenisini daha yapar.

"Aşk hataların en güzeli!"

Mahur başka memlekete gitmiş, onunla birlikte dünyanın en güzel bakan gözleri de gitmişti… Onunla birlikte dünyanın en güzel kokusu da gitmişti... Her şey bitmişti. Geri dönmezdi artık. O kadar şey yaşamış insan geri döner miydi hiç? Maraşlı Türeller'in evine de giremezdi artık. Başarısız olduğu yetmiyormuş gibi, âşık olmuştu. Âşık olmak onun gibi bir adamın yapacağı son hataydı. Lakin aşk hataların en güzeliydi. Mahur gitmiş, Mahur ile birlikte dünyanın en güzel ismi de gitmişti… Maraşlı bu düşünceleri kasete fısıldıyorken, kapı açılır ve Mahur odaya girer, çünkü gidememiştir. Maraşlı'nın boynuna sarılır.

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv'de…