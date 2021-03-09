Maraşlı'da heyecan fırtınası dinmiyor

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın dün akşam yayınlanan bölümü büyük beğeni topladı.

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Maraşlı'dan sonra Mahur'un da aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.

Babasının Ömer'in katili olduğunu düşünen Mahur'un evden uzaklaşmasına ve yaşananlara dayanamayan Aziz kalp krizi geçirdi. Aziz, hasta yatağında Maraşlı'dan kızıyla ilişki yaşamaması için söz aldı. Mahur'a ayrı dünyaların insanıyız diyen Maraşlı, bir araya gelemeyeceklerini Mahur'a söyledi. Sözünü tutan Maraşlı ve Mahur'un duygu yüklü ayrılık konuşması izleyenleri ekran başına kilitledi.

Maraşlı'da şoke eden gelişme!

Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde ise Savaş gizli ortağıyla babasının mezarı başında buluştu. İzleyenlerin haftalardır merakla beklediği düğüm çözüldü. Savaş'ın mezarlıkta buluştuğu kişi Necati oldu. Savaş'ın, Necati'ye ağabey diye seslenmesi ise izleyenleri şoke etti.

Maraşlı 9. Bölümü izlemek için tıklayın