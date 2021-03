Alpaslan’ın öfkesi

“O bayrak yere inmez…”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 9 Mart 2021 Salı gecesi 185. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Vurulduktan sonra felç kalan Alpaslan, çakallara karşı bir aslan olacak gücünü göstermeye başladı. "Ben hala buradayım" mesajı verdi. Alpasan Çakırbeyli'nin, beklenmedik bir anda Orhan'ın kafasında şişe kırması, yönetmenin çekim açıları izleyici tarafından tam not aldı.

''Bir Alpaslan ölür, bin Alpaslan doğar!''

Alpaslan Çakırbeyli'nin, "Bir Alparlan ölür, bin Alpaslan doğar... Siz hainler o bayrağı ancak yarıya kadar indirirsiniz... O bayrak yere düşmez..." sözleri de çok beğenildi ve dizi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Ayrıca onu ekranda daha fazla görmek isteyen izleyici, sosyal medyada "Alpaslan Çakırbeyli kükrüyor! Hakikaten Allahına kurban senin be "Alpaslanım kalk ayağa be...", "Helal be ALPASLAN" yorumları yaptı.

Alpaslan Çakırbeyli kimdir?

Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı karakter Alparslan Çakırbeyli, Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Eşini kaybettikten sonra intikam ateşiyle yanan Alpaslan kendine yeni bir ekip koyar ve mücadelesine kaldığı yerden devam eder.

Bahadır Özdener'in kaleminden çıkan senaryo ile ve Onur Tan'ın Yönetmenliğinde, Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) oyunculukları ile, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı 20:00'de atv ekranlarında…