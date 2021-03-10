Haberler Dündar Bey bu sınavdan geçebilecek mi?

bu sınavdan geçebilecek mi?

Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 23:17
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 23:17
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Kuruluş Osman’ın 49’uncu bölümünde, obadaki haini ortaya çıkarmak için zekice bir oyun kurdu.

Söğüt'teki toya düzenlenen saldırının arkasında Moğolların olduğunu öğrenen , bu bilgiyi kullanarak Togay'a istihbaratı kimin verdiğinin peşine düştü.

Obadaki hainin amcası olduğundan şüphelenen Osman Bey, gerçeği ortaya çıkarmak için Savcı Bey ve 'le istişare etti. Dündar Bey'i takip etmekle görevlendirdiği Savcı Bey'in, amcalarının ve Melik'le görüştüğü bilgisini getirmesi üzerine "Ticaretimizi, emmim sevk ve idare eder. Tacirlerle görüşmesine sebep lazım değil" diyen Osman Bey, Bamsı Bey'in "Alacası dışlarında ikisinin de beyim. Ne vakit nursuz suratlarını görsek ardından bir fenalık gelir" sözlerini "Zan ile adalet olmaz! Şüphe üzerine kelle düşürülmez! Toya yapılan saldırı Togay'ın işi... Cerkutay sayesinde emin olduk! O vakit Togay'a istihbaratı veren de obadaki hain. Demek ki Togay ile Tekfur Nikola ittifak içinde" şeklinde yanıtladı.

Dündar Bey'le ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Osman Bey, Savcı Bey'e "Küçükken, elmaları çeşmenin teknesine atardık yemeden evvel hatırlar mısın ağabey" dedi. Savcı Bey'in "Çürüklerinin içindeki kurtlar çıksın diye" sözleri üzerine, "Emmimle alakalı içimize düşen kurdu çıkarmaz isek, bu kurt bizi yiyecek! O vakit elmayı suya atacağız" dedi. Savcı Bey, "Eğer hain emmimse, onun kellesini almak bana düşer. Eğer oğlumun asıl katili emmimse" çıkışını "Öğreneceğiz ağabey. Öyle bir oyun kuracağız ki, hem Dündar emmimin hain olup olmadığını anlayacağız hem de Geyhatu'nun köpeği Togay'ı üzerimize çekip itlaf edeceğiz" sözleriyle yanıtlayan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koymak üzere Dündar Bey'i huzuruna çağırdı.

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 49'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Etiketler: Mehmet Bozdağ, Metin Günay, Burak Özçivit, Osman Bey, Dündar Bey, Bamsı Bey, süleyman

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