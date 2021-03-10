Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu

Hızır tahliye oldu, İlyas düşmanına acımadı!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde Hızır'ın tahliyesi ve İlyas'ın intikamı geceye damga vurdu. Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer ve Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye olur. Yapılan kirli tuzakların arkasındaki Orhan ise İlyas'ın gazabından kurtulamaz.

En çok izlenen dizi oldu

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 10,70 izlenme oranı ve 22,06 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 185. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. Bölümü izlemek için tıklayın