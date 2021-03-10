Malhun Hatun, babasını yaralayan Kara Şaman Togay’la böyle yüzleşti

Osman Bey'i takip eden bir adamı sayesinde saldırının arkasında Kara Şaman Togay olduğunu öğrenen Malhun Hatun, alplerini toplayarak intikam almak üzere harekete geçti. Osman Bey'e haber vermeden Moğol kampını bulmak üzere yola düşen Malhun Hatun, Togay'ın kendisini beklediğinden habersizdi.

Togay'ın peşine düşeceğinden emin olarak araziye çıkan Malhun Hatun isteğine kavuştu ancak Moğolların tuzağına düşmekten kurtulamadı. Togay'ın peşine taktığı nökerleri yakalamayı başaran Malhun Hatun, Togay'ın yerini öğrenmek isterse ok yağmuru altında kaldı. Malhun Hatun'un alpleri onu korumak için kendini siper ederken, Togay sayıca üstün nökerleri ile birlikte ortaya çıktı.

Malhun Hatun'a "İntikam göz kamaştırır. Güzel gözleri kör eder! Peşime düşeceğini biliyordum…" diyen Togay, nökerleri ile birlikte alpleri etkisiz hale getirdi. Geri adım atmayan Malhun Hatun, Togay'a saldırdı ancak başarılı olamadı ve yaralandı.

Malhun Hatun, Togay'ın kendisini öldüreceğini düşünse de Kara Şaman'ın farklı planları vardı. "Yaşamana şimdilik izin vereceğim kadın… Osman'a git… Ona de ki… Hanlar hanı Geyhatu ne yaptığını biliyor… Osman'ın daveti için gelen tüm obalara ölüm kusacağım…" diyen Togay, asıl hedefinin Osman Bey olduğunu söyleyerek Malhun Hatun'u serbest bıraktı. Malhun Hatun'un "Öldür beni… Öldür dedim… Öldür yoksa ölümün benim elimden olur…" sözlerine rağmen Togay, Malhun Hatun'u bırakıp gitti. Alplerini kaybetmenin acısını yaşayan Malhun Hatun, yaralı halde zorlukla atına binerek yola düştü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 49'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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