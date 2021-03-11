Miraç Kandili’nde yurtdışı ve 81 ilden gelen hatimlerin duası yapıldı

İslam âleminde ve yurdun dört bir yanında evlerde, camilerde ve televizyonlarda idrak edilen Miraç Kandili, atv ekranlarında da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ihya edildi.

Miraç Kandili Özel Programı'nda kandil duası yapan Hatipoğlu gecenin anlam ve önemini anlattı. Bu geceye özel, yurtdışından ve Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen hatim, dua ve salavat-ı şeriflerin kabulü duası Miraç Kandili Özel yayınında yapıldı. Programda, manevi hediyeler gönderenlerin isimleri de, program boyunca ekrandan altyazı olarak akıtıldı.

İkinci Kadir gecesi hükmünde olan, bire bin sevabın verildiği bu gece ve merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel yayınında ele alındı. Miraç gecesi gerçekleşen mucizeler… Miraç gecesinin önemi nedir? Peygamber Efendimiz'in Miraç yolculuğu sırasında gördükleri… Peygamberimiz Miraç olayını nasıl anlatıyor? Peygamberimiz'in Miraç'ta Peygamberlerle buluşması… Peygamber Efendimiz'in Miraç yolculuğu nasıl gerçekleşti? Miraç gecesi neler oldu? Peygamber Efendimiz bu büyük yolculuğunda kimlerle karşılaştı? Miraç'ta Peygamberimiz'e neler müjdelendi? Miraç gecesini nasıl geçirmeliyiz? Kimleri örnek almalıyız? Gibi birçok sorunun cevabı da verildi.

Kandil, o günün akşam namazı ile başlayıp, diğer günün akşam namazına kadar devam ettiği için, önce gecesinin ibadetle; daha sonra da gündüzünün oruçla değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Miraç olayı nasıl gerçekleşti?

Bir gece Resulullah, Kâbe'de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrail geldi, göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rek'at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrail biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail kendisine "fıtratı seçtin" dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Adem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma'mûr'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu. Sidretü'l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.

Miraç'taki hediye…

Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip, Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzur-ı ilahiye müracaatı ve Musa ile diyalogu devam etti. İslamın 5 şartından biri olan namaz Miraç yolculuğunda Allah'a yakınlaşmak için Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlığa verilen bir hediyedir.

Miraç Kur'an'da geçiyor mu?

Kur'an-ı Kerim'de, İsra Suresi ve Necm Suresi'nde, Peygamber Efendimiz'in yolculuğundan bahsedilmektedir.

İsra (1)

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."(1)

Necm Suresi (5-18)

"Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri (Cebrâil) öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. (5-7) Sonra yaklaştıkça yaklaştı. (8) Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu. (9) Böylece Allah, kuluna vahyini iletti. (10) Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. (11) Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? (12) Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. (13-14) Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. (15) O an sidreyi bürüyen bürümüştü. (16) Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. (17) Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü. (18)"