Togay'ın yaraladığı Malhun Hatun'un yardımına Osman Bey yetişir!

Kuruluş Osman, #BirlikOlursak etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye gündemin birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 49'uncu bölümüne, Kara Şaman Togay'ın, Osman Bey'in toyuna düzenlediği saldırı ve Malhun Hatun'un yaralanması damga vurdu.

Kara Şaman Togay'ın, Noyan'ın oğlu olduğunun anlaşılması ile Moğol tehlikesinin büyüklüğü ortaya çıktı. Osman Bey, Söğüt'te kurulacak beyler toy'u için her türlü tedbirin alınmasını emretti. Melik ve Süleyman'la buluşan Togay ise Söğüt'teki Beyler toy' una saldırı düzenleyerek Osman Bey'in itibarını zedelemeyi ve Türk birliğinin önüne geçmeyi planladığını açıkladı. Melik ve Süleyman, Togay'a ihtiyacı olan istihbaratı sağladı.

Söğüt'teki beyler toy'una, Dodurga Beyi haricindeki tüm Türk obalarının Beyleri katıldı. Osman Bey, Beylere İnegöl Kalesi'ni fethetme planını açıkladı. Bu esnada Melik ve Süleyman'ın tarif ettiği gizli geçitten Toy'un yapıldığı hana sızan Togay, Dodurga Beyi'nin mührünün işlendiği zehirli okla Umur Bey'i hedef aldı. Ardından 'Uçan Ateş'i kullanarak handa büyük bir patlamaya sebep olan Togay, peşine düşen Alpleri atlatmayı başardı.

Toya yapılan bu saldırı Osman Bey'i, Beylerin gözünde zor duruma düşürürken, okun üzerinde bulunan mühür şüphelerin Dodurga Beyi İvaz üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izledi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 49'uncu bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 49.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,76 izlenme oranı ve %27,05 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %9,68 izlenme oranı ve %21,26 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,44 izlenme oranı ve %26,58 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

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