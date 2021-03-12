Müge Anlı'da şok görüntüler, Abdurrahman Çığ'a enişte istismarı

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programı yine çok konuşulacak konuyla gündemde. Programda yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ konusu ele alındı. İddialara göre, eniştesi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. Öte yandan Çığ ailesinin enişteleri tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Sosyal medya istismar, işkence, darp ve şantajın bir arada olduğu bu şok olayı konuşuyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren Çığ ailesinin yaşadıkları ekrana taşındı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi istismar edildiği, bir ormanda tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Müge Anlı'da talihsiz adamla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.

Çığ'ın, Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi şok etkisi yarattı. Ayrıca Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia edildi.

Köylüleri konuştu: yüzde yüz doğrudur

Doğanbaba köyü sakinleri Müge Anlı ekibine, Abdurrahman Çığ ve ailesinin dolandırıcılıktan zehirlemeye şiddetten tehtide uzanan iddialarla ilgili şok açıklamalarda bulundu. Köy muhtarı Ekrem Ay, Çığ ailesinin mağduriyetine şahit olduğunu belirterek, "2 enişte bir oldular 980 tane hayvanı 5 yıl içinde bitirdiler. Bu kardeşleri tamamıyla dolandırdılar. 5 kuruş paraları kalmadı. Çığ ailesini sindirdiler. Anlatılanlar yüzde yüz doğrudur." şeklinde konuştu.

Bir başka köy sakini Selahattin Ceylan, Çığ ailesinin mağduriyetini dile getirerek "980 hayvandan sıfırlandılar hep eniştelerini işleri" dedi.