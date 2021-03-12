Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Ölümden dönen Züleyha, Demir'e aşkını itiraf etti!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümüne Züleyha'nın yıllar sonra Demir'e aşkını itiraf etmesi damga vurdu. Tüm Türkiye ekran başında, Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi.

İstanbul'dan döndükten sonra haber alınamayan Züleyha'yı tüm Çukurova aradı. Bulunduktan sonra kendine gelen Züleyha, Demir'e çocuklarından sonra aklına sadece onun geldiğini, kendisini kurtaracağını bildiğini söyleyip aşkını itiraf ettiği bölüm, yine seyircinin ilk tercihi oldu.

87. bölümde neler yaşandı?

Züleyha ölümden döndü!

Şirkette gördüğü Fikret'in hallerinden şüphelenip takip eden Züleyha, neredeyse ölüyordu! Demir'in Ankara'ya gidiyorum diye Antalya'ya Ümit ile tatile gittiği gün, Züleyha ve Sevda da alışverişe diyerek İstanbul'a gitti. Ancak, Adnan Yaman'ın o gece bir kadını kovduğu gerçeğini öğrendiklerinde, İstanbul'da kalmaya gönülleri elvermedi. Âşık olduğu adamı aslında hiç tanımadığını fark eden Sevda'nın da onun haline üzülen Züleyha'nın da keyfi kaçınca, ilk uçakla Adana'ya geri döndüler.

Demir'in Adana'ya geç dönme ihtimaline karşı, bir takım imzalar için Züleyha şirkete çağrıldı. Züleyha, emlak vergilerinin imzalarını atarken, Demir'in bir takım mülkleri önce sadece Leyla'nın üzerine geçirdiğini ancak sonra yine Adnan ile Leyla arasında eşit paylaştırdığını anladı. Buna şaşırmış halde şirketten çıkarken de koridorda kimseye görünmemeye çalışan Fikret'i gördü. Halinden şüphelenip, kimseye haber vermeden onu takip etti. Takip edildiğini anlayan Fikret de orman yoluna saptı ve ormanın içinde yüzleştiler. Fikret kendisini neden takip ettiğini sorgulayıp, Züleyha'yı orada bırakıp kaçtı. Züleyha ormandan çıkmaya çalışırken de ayağını bir kapana kaptırdı ve kurtulamayıp, acıdan bayıldı.

Çukurova seferber oldu Hanımağa bulundu

Şermin, Demir'e ulaşmaya çalışırken aslında Ankara'ya gitmediğini öğrendi. Saniye ve Sevda da Fekeli'ye Züleyha'nın eve dönmediğini haber verince, Züleyha tüm Çukurova'da her köşede, her kuytuda arandı ama bulunamadı. Züleyha'nın aranmaya devam edildiği ikinci gün Adana'ya dönen Demir, çıldırmış halde aramalara katıldı. Bu arada Fekeli, Fikret'i sıkıştırdı ve ormanda yüzleştiklerini, Fikret'in Züleyha'yı orada bıraktığını öğrendi. Demir'i de alıp o noktaya gittiler ve nihayet baygın haldeki Züleyha'ya ulaşıldı.

Demir'in yıllardır beklediğini Züleyha nihayet söyledi

Antalya'da kendisine âşık olduğunu söyleyen Ümit ile yeni bir başlangıç yapmak için Züleyha'dan boşanmaya karar veren Demir, Züleyha'yı kaybedebileceğini fark edince, ondan vazgeçemeyeceğini de anladı. Züleyha kendine gelip, iyileşince ormanda ölüm korkusu yaşarken aklına sadece çocukları ve Demir'in geldiğini ve onu sevdiğini söylemeye karar verdiğini anlattı! Demir ne diyeceğini şaşırdı! Onları bir arada gören Ümit de nasıl davranacağını bilemedi. Ama hislerini kontrol etmeyi başardı.

Müjgan Bahtiyar'dan Almanya'daki kadını öğrendi

Fikret, Müjgan'a beklediği aşkı sunamayacağını anlatınca, Müjgan gerçekleri araştırmaya başladı. Bahtiyar'dan bilgi almak için onu sıkıştırınca, Bahtiyar da, Almanya'da Fikret'i çok seven bir kadın olduğunu anlattı. Müjgan da başka bir kadın varken, asla aralarında bir şey olamayacağını söyleyip Fikret'e rest çekti!

Fikret Adana'yı Adnan Yaman'ın mektubu ile donattı

Demir'in babasına iftira atıldığını duyuran gazete ilanına misilleme yapmak isteyen Fikret, Züleyha'nın kendisini gördüğü gün şirketten Adnan Yaman'ın duvardaki kendi el yazısını aldı. Annesine yazılan mektubu ve Adnan Yaman'ın herkesin bildiği yazısını dev boyutlarda onlarca adet bastıran Fikret biri Yaman Holding girişi olmak üzere, bunları tüm Adana'da duvarlara astı. Ve artık Çukurova'da yeni bir savaş resmen başlamış oldu!

Tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 87.bölümünde #SenGidersen etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova 87. Bölümü izlemek için tıklayın