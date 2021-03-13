“Geçmişte yaptığım hata için tövbe etsem kabul olur mu?”

Cuma günü atv ekranlarına sabah 8:30’da gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor programında Hatipoğlu, ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

İsmini vermek istemeyen bir izleyicinin, "geçmişte zina yaptım şu an pişmanım tövbe ediyorum kabul olur mu?" sorusuna karşılık, hukukta nasıl ki her cinayetin karşılığında, farklı bir ceza öngörülüyorsa, bu durumun da onun gibi olduğunu belirtti. Tasarlayarak adam öldürmenin günahı ile yanlışlıkla kavgada öldürmenin aynı durum sayılamayacağını anlatan Hatipoğlu, büyük günahlardan olan zinanın da bekârken olunca farklı, evliyken yapılınca günahının daha farklı değerlendirileceğinin altını çizdi. Bir günahı işleme bilincinin de, cezasına etki edeceğini anlattı. Yaşı daha küçükken cahillikle yapılan bir günahla, yaşı kemale ermiş bir insanın planlayarak işlediği günahın da aynı olmayacağını vurguladı. Aynı izleyicinin sol elle yemenin günah olup olmadığına dair sorusuna da cevap verdi.

12.03.2021 Cuma günü yayınlanan programda ayrıca; Namaz kılınacak ortam nasıl olmalıdır? Namaz nerelerde kılınmaz? Kadınlar namaz kılarken nelere dikkat etmelidir? Nasıl su içilmelidir? Peygamber efendimiz suyu nasıl içerdi? Suya okuyup dilek dilemek günah mıdır? Peygamber efendimize niçin salavat getirmeliyiz? Salavat getirmenin özel bir zamanı var mıdır? Araç içinde namaz kılınır mı? Dışarıda olup namaz saatini kaçırmak istemeyen kişi nerelerde namaz kılabilir? Çöp tenekesinin yakınında ya da yanında namaz kılınır mı? Sokakta bankın üstünde namaz kılınır mı? Parkta ağaç altında çimlerin üstünde namaz kılınır mı? Toprak üzerinde namaz kılınır mı? Araç trafiğinin fazla olduğu yerde kılınır mı? Kadınlar nasıl namaz kılmalıdır? Kadınların namazını erkeklerden ayıran farklar nelerdir? Ojeli tırnak ile namaz kılınır mı? Yüzdeki makyaj çıkarılmadan namaz kılınır mı? Kadınlar erkeklerin olduğu bir yerde namaz kılabilir mi? Namaz kılınan kıyafet nasıl olmalıdır? Seccade olmayan yerde ne ile namaz kılınmalıdır? Pantolon ile namaz kılınır mı? Namaz kılınan ortam nasıl olmalıdır? İnsanın yaşam şekli ölünce yüzüne yansır mı? Amelleri iyi olan birinin ölünce yüzü nasıl olur? Amelleri kötü olan birinin ölünce yüzü nasıl olur? Su içtikten sonra yapılacak dua nedir? gibi sorular, canlı telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sorularınızı Cevaplıyor'daydı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sorularınızı cevaplıyor canlı yayınla Cuma günü atv ekranlarında…