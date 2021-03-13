Perşembe gecesi atv ekranlarına gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 321. bölümde Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatı perspektifinden konular anlatıldı

Şeytan nefis midir? sorusunun cevabı olarak, nefsin şeytanlaşabileceğini, nefsi azgınlaştıranın şeytan olduğu ve şeytanın insana verdiği zararların üzerinde duruldu. Şeytanın ilk kandırdığı insanın Hz Âdem ve Hz. Havva olduğu ifade edildi.

11.03.2021 perşembe Dosta Doğru programında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyleydi; Deccal kimdir ve yeryüzüne ne zaman gelecek? Deccal insanlara kendini nasıl tanıtacak? Peygamber Efendimiz, deccal'in fitnesine karşı ümmetini nasıl uyarmıştır? Hz Âdem ve Hz. Havva cennetten niçin çıkarıldı? Hz âdem ile Hz. Havva'nın çıkarıldığı cennet insanların öldükten sonra gidecekleri cennet mi? Şeytan niçin yaratıldı? Hz Âdem ve Hz. Havva şeytana niçin uydu? Yüce Allah Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı neden hemen affetmedi? Şeytan niçin insanlara kötülük yapmasını fısıldar? İnsan şeytana istem dışı mı uyar? Kötü insan olmak insanın kaderi midir? İnsan kaderinden sorumlu mudur? Evrime inanmak yüce Allah'ı inkâr mıdır? Deccal ne zaman gelecek? Deccal'in fiziki özelliği nasıldır? Deccal yeryüzünde kaç gün kalacak? Deccal insanlara ne söyleyecek?