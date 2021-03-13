Züleyha Demir’i seviyor!

87. bölümü ile atv ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ilk yaşandı. Dizinin en başından bugüne kadar Demir’in karşılıksız sevdiği Züleyha hislerine karşılık verdi ve Demir’e onu sevdiğini söyledi.

Uzun zamandır hislerinin farkında olamayan daha sonra da kendine bile itiraf edemeyen Züleyha, bu durumu başkalarının anlamasıyla emin olmuştu. Demir'i de kıskandığını fark etmesiyle onu sevdiğini anladı. Özellikle kaybolma olayında, Demir'in, gelip kendisini mutlaka kurtaracağını düşünmesi ve de öyle olması, bu hissini açıklamasına neden oldu.

Ormanda yarı baygın bulunan Züleyha hastaneye kaldırıldı. Başında gözlerini açmasını bekleyen Demir ise, onu kaybetmekten çok korktuğunu, o olmadan yaşamayacağını bir kez daha anladı. Annesini de yakın bir zamanda kaybeden Demir, Züleyha'yı ormana, tuzak kurmak için birinin mi çağırdığını anlamak istiyordu. Züleyha ise olay öncesine dair hiçbir şey hatırlamamaktaydı. Hatırladığı tek şey "Demir'in onu mutlaka gelip bulacağı ve kurtaracağına olan inancı"ydı. Bu düşüncesi Demir'i çok etkiledi.

"Seni seviyorum Demir"

Özellikle bir başkasını da sevemeyeceğinin farkına varan Demir'in, hastane odasında Züleyha'nın bir an olsun bile başından ayrılmaması ve çocukları ile birlikte mutlu bir şekilde gören Ümit'in ise, içinde fırtınalar kopuyordu.

Hiçbir şey için kendini mecbur hissetmemesini, aynı çatı altında yaşasalar da gerçek bir evlilik yaşamak zorunda olmadıklarını hatırlatan Züleyha'ya hatırlatan Demir ona verdiği sözü yineledi. Onu istemediği hiçbir şeye zorlamayacağını, karşılıksız sevmeye alıştığını söyleyen Demir, Züleyha'nın kendisini mecbur hissetmemesini söylediği anda, hiç ummayacağı bir gelişme oldu. Züleyha'yı karşılıksız sevmeye alışan Demir, Züleyha'nın da kendisini sevdiğini öğrendi. Çukurova'da yeni bir dönem başladı.