Akif ve Suzan Harika'ya yakalandı

atv ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı dördüncü bölümü ile izleyicisiyle buluştu.

Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri yine kalbinden vurmayı başardı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #kardeşlerimiçin etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 4. Bölünde neler yaşandı?

Partide çıkan kavagada, Aybike'nin Akif ve Suzan'ı öpüşürken gördüğünü söylemesi olayları iyice ateşledi. Akif, iftira olduğunu söyleyip durumu toparladı. Ortalığı yatıştırmaya çalışan Kadir ise çocukları alıp oradan ayrıldı. Perişan halde eve dönen çocuklar, Şengül'e olup biteni anlattı.

Nebahat ise Akif'e inansa da sinirini alamadı, ertesi gün okul müdürünü arayıp çocukların okuldan atılmasını, Kadir ve Orhan'ın da işlerine son verilmesini istedi... Çocuklarının okuldan atıldığını öğrenen Şengül, harekete geçti ve Veli'yi Akif'in öldürdüğünü açıklayarak Nebahat'ı tehdit etti.

Öte yandan Kadir, Ömer ve Oğulcan'ın borç aldığı Mehmet'e gitti. Borçları karşılığında istenilen tehlikeli işi yapmayı kabul eden ama kimseye zarar vermek istemediği için o işi yapamayan Kadir, başını yeni bir derde soktu.

Şengül'den duyduklarına kayıtsız kalamayıp mahalleye gelen Nebahat, Akif'in Veli'yi inşaattan atma görüntülerini izledi. Kocasının katil olduğu gerçeği ile yüzleşen Nebahat, Şengül'ün tehdidiyle birlikte çocukları okula, Kadir ve Orhan ise işlerine geri aldırdı.

Partiden sonra tartışan Harika ve Aybike arasında da yeni olaylar gelişir. Harika, Aybike'nin günlüğünü herkesin içinde okudu. Duruma içerleyen Aybike, Harika'ya attığı tokadın bedelini soğuk hava deposuna kitlenerek ödedi.

Kadir, Mehmet'e olan borcunu kapatabilmek için yeni çareler aradı. Diğer yandan Kadir'e yardım etmek isteyen Melisa, Mehmet'i polise ihbar etti.

Polis arabasına bindirilirken Kadir'i gören Mehmet, kendisini ihbar edenin Kadir olduğunu düşündü. Tüm bunlar olurken Kenan'ın yurtdışı seyahatine gitmesini fırsat bilen Akif, Suzan'ın evine gelip, barışmak için Suzan'ı ikna etmeye çalıştı. O esnada pasaportunu unutan Kenan, ansızın eve gelince, ikili Kenan'a yakalanma tehlikesi yaşadı. Kenan'ı atlatan Suzan ve Akif, Harika'ya yakalanmaktan kurtulamadılar.

Kadir, bıçaklanıyor!

Dizinin bölüm finalinde ise Kadir, bulaştığı beladan payına düşeni alarak, Mehmet'in adamları tarafından bıçaklandı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 27 Mart Cumartesi akşamı atv'de!