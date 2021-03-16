İlhan Ozan’ı öldürdü!

İlhan eline silahı alır ve Ozan’ı öldürmeye gider.

Maraşlı 10. Bölüm #Susmakİyidir etiketi ile atv ekranlarına geldi. Savaş ile kardeş olan Necati planlarını bir bir devreye koymaktadır. Necati'nin kardeşi gibi acelesi yoktur. Kendi babasını öldürttükleri için, Türel ailesine kini daha fazladır ve intikamını yavaş yavaş alacaktır. Her bir Türel için tek tek planı vardır. İlhan için ise ilk darbe, Savaş'ın verdiği fotoğraflardan, karısı Dilşad'ın kendisini Ozan ile aldattığını öğrenmesi olur. Ozan ile hesaplaşmaya giden İlhan'ı yine Savaş ile Necati izleyecek ve bundan zevk alacaktır. İlhan eline silahı alır ve Ozan'ı öldürmeye gider. Tüm boğuşmaları ve Ozan'ın İlhanı öldürmesini iki kardeş kayda alırlar.

Savaş hastanenin otoparkına gelir ve İlhan'a uyuşturucuyu neden polise ihbar ettiğini sorar. İlhan'ın uyuşturucu satıcılığını beceremeyeceğini anlayan Savaş ona bir teklifte bulunur. Buna şaşıran İlhan aynı zamanda da sevinir. Ama bu sevinci uzun sürmeyecektir. Savaş'ın elindeki bazı fotoğrafları göndermesi hayatına bomba gibi düşer. O fotoğraflarda karısı kendisini kardeş yerine koyduğu adamla aldatmaktadır. Ozan'a karşı, şirketi Savaş'a satmasının üstüne, bir de karısıyla olan ilişkisi nedeniyle daha da kin besler. Yemek yeme ve konuşma bahanesiyle onu ormanlık bir alana götürür. Karısı ile olan fotoğrafları gördüğünü, bunu kendisine nasıl yapabildiğini sorar. Aralarında çıkan arbedede Ozan'ı yere düşürülen İlhan hıncını alana kadar ona vurur. Ağır darbeler alan Ozan yerde hareketsiz kalır. O esnada Necati ile Savaş da olanları kayda almaktadır. Yaptığı şeyin şoku ile karısını arayan İlhan, Dilşad'dan yardım ister.