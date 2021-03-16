Kuruluş Osman Youtube'da rekor kırdı

atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reyting listelerinin zirvesinden yer alan 'Kuruluş Osman', YouTube'da kısa bir süre içinde "3 milyon abone" ye ulaştı.

Reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdüren, Kuruluş Osman'ın Youtube kanalı, 50'nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.

İzleme sayısı 1 milyarın üzerinde

Kuruluş Osman üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube'daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.