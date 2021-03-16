Maraşlı Mahur'u kurtarabilecek mi?

Maraşlı Mahur’u kurtarmak için teslim oldu.

atv ekranlarına 10. Bölümü ile gelen Maraşlı'da yine nefesler tutuldu. Maraşlı'ya olan hisleri nedeniyle, aynı ortamda olmaya dayanamayan Mahur onun işten ayrılmasını ister. Ozan'ın anlattıkları da iyice kafasını karıştırmıştır. Maraşlı ise, yalan söylediği için içi rahat olmasa da, hayatının tehlikede olduğunu bildiği Mahur'u bırakmak istemez. Stüdyoda yalnız kaldıkları bir anda Maraşlı'ya "Âşık da mı olmadın? Sevmedin mi beni?" diye sorar. Maraşlı'nın cevabı ise, "Eğer dünyada aşk diye bir şey varsa benim sana duyduğumdur... olur. Sami'nin adamlarının stüdyoda ikisine pusu kurar ve Mahur yaralanır. Bu anı Maraşlı daha önce rüyasonda görmüştür. Onu kurtarmak için elinden geleni yapan Maraşlı'nın "benim güzelim, kurban olurum sana" dediği bir tek Zeliş değildir artık. Mahur'u kurtarmak için belki de kendi canından vazgeçecektir.

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami ve adamları Mahur'un fotoğraf stüdyosuna giderek ona zarar vermek ister. Maraşlı'yı zaten nerede görse indirmeye yemin etmiştir. Maraşlı Allah'tan o gece Mahur'un yanındadır ve kapıyı açar açmaz pusuyu farkeder. Mahur'a siper olan Maraşlı onu arabaya bindirmeyi başarsa da Mahur vurulmuştur. Tıpkı kâbusunda gördüğü gibi vurulan Mahur'u güvenli bir yere götürmek durumundadır. Sami'nin adamları takiptedir. Sonunda onları terkedilen bir binada sıkıştırırlar. Bu arada istihbarat ekibi de Maraşı'nın pusuya düşürüldüğü haberini alır ve harekete geçer. Mahur çok kan kaybetmiştir ve üşümektedir. Bilincini ise yavaş yavaş kaybeden Mahur ölen annesini yanında hisseder.

Teslim olması karşılığında Mahur'un hayatını bağışlayacağı sözünü veren Sami'ye Maraşlı teslim olur. Ya da teslim olmuş gibi gözükür. Mahur'un hayatına karşılık kendini feda mı edecek; yoksa bir hamle mi yapacaktır?