Maraşlı'da şaşırtan gelişmeler!

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam yayınlanan bölümündeki şaşırtan gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi.



Mahur vuruldu!

Bölümde, bozulan kirli işlerinin intikamını almak isteyen Sami, Maraşlı'ya pusu kurdu. Maraşlı ve Mahur'un stüdyodan çıktığında açılan ateşte Mahur'un vurulması hem Maraşlı'yı hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti. Maraşlı'nın, Mahur'un vurulduğu esnada aralarında geçen aşk dolu diyaloglar ekran başındaki izleyenleri büyüledi.



İlhan, Ozan'ın katili oldu!

Bölümün beklenmeyen gelişmelerinden biri de başarılı oyuncu Cihan Yenici'nin canlandırdığı Ozan'ın ölümü oldu.

Savaş; İlhan'a eşi Dilşat'ın, Ozan'la aşk yaşadığına dair fotoğraflar gönderdi. Şirketi Ozan'ın oyunuyla kaybeden İlhan, karısının da onu Ozan'la aldattığını öğrenmesiyle çılgına döndü. Ormanda gözlerden uzak hesaplaştığı Ozan'ı öldüren İlhan elini kana buladı.

Savaş ve Necati'nin amacı ortaya çıktı!

Tansiyonun yüksek olduğu bölümde Necati'nin de Ömer'in oğlu olduğu oraya çıktı. İki kardeşin buluştuğu sahnede nefesler tutuldu ve ikilinin hedefinde Aziz olduğu öğrenildi. Necati'nin kendi babası Ömer'i elleriyle öldürmesine sebep olan Aziz'e karşı olan nefretinin ilk kez ekrana geldiği bölüm, ortaya çıkan yeni sırlarla yine büyük beğeni topladı.

Maraşlı 10. Bölümü izlemek için tıklayın