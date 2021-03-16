Maraşlı’nın okuduğu şiir ve sahnedeki şarkı
Mahur’u korumak için ondan ayrılmak zorunda kalan Maraşlı, duygularını bir şiir aracılığı ile dile getirdi.
Pazartesi atv ekranlarına gelen Maraş'lı 10. Bölümde duygusal anlar yaşandı. Mahur'u korumak için ondan ayrılmak zorunda kalan Maraşlı, duygularını bir şiir aracılığı ile dile getirdi. Bu şiiri kızı Zeliş'e okusa da, izleyici Mahur'a söyleyemediklerinin dizelere döküldüğünü anlamış oldu. O şiir, Orhan Veli Kanık'tandı. Maraşlı daha önce de, Cahit Külebi'nin "Bu Şehir Başkadır" Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Başka Yarınlar" şiirlerini okumuş, izleyici tarafından da şiirlerin tamamı merak edilmişti. İşte 10. bölümde okuduğu Orhan Veli Kanık şiirinin tamamı:
Birdenbire
Her şey birdenbire oldu.
Birdenbire vurdu gün ışığı yere;
Gökyüzü birdenbire oldu;
Mavi birdenbire.
Her şey birdenbire oldu;
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan;
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire.
Yemiş birdenbire oldu.
Birdenbire,
Birdenbire;
Her şey birdenbire oldu.
Kız birdenbire, oğlan birdenbire;
Yollar, kırlar, kediler, insanlar...
Aşk birdenbire oldu,
Sevinç birdenbire.
Maraşlı'da çalan şarkı
"Mahur Hanım bana çok kırgın. Haklı… Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor… Onu yarı yolda bıraktığım. Evet… Ama bunu onun için yaptım. Hakikati öğrenirse hassas kalbi bunu kaldıramaz. Perişan olur. O perişan olursa da, ben çok üzülürüm. Keşke böyle olmasaydı… Keşke başka bir şekilde karşılaşsaydık. Başka bir dünyada, başka bir şehirde, başka bir zamanda… Bir sabah kalktığında beni yanında göremeyebilir. Bunu ona yapamam. Yoksa kalbim Mahur diye atıyor. Bu da mı gelecekti bu garip başıma. Ama geldi… Başa gelen çekilir Maraşlı. Yapacak bir şey yok. "
Şiir sahnesi sonrasında Maraşlı'nın, gerçek duygularını ifade ettiği, içini döktüğü sahnelerden olan, ses kaydı yaptığı sahnede fonda, Sanatçı Cengiz Özkan'ın seslendirdiği "Ben Denizde Bir Gemi" şarkısını vardı. Duyguları ile şarkının çok örtüştüğü, izleyicinin de merak ettiği o şarkının sözleri:
Ben Denizde Bir Gemi
Şu gurbet ellerinde
Zaman geçer mi acap
Bizi perişan etti
Gaybana galasıcak
Ben denizde bir gemi
Dalgalar vurur beni
Ben ağaçta bir yaprak
Rüzgar savurur beni
Yollar uzun bitmeyi
Burda zaman geçmeyi
Nasil da hatirladun
Kapidaki çeşmeyi
Ben denizde bir gemi
Dalgalar vurur beni
Ben ağaçta bir yaprak
Rüzgar savurur beni
Dert sardi dört yanumi
Hasret yakti bağrumi
Gurbet bağlalatti
Dumanli dağlarini
Ben denizde bir gemi
Dalgalar vurur beni
Ben ağaçta bir yaprak
Rüzgar savurur beni