Maraşlı’nın okuduğu şiir ve sahnedeki şarkı

Mahur’u korumak için ondan ayrılmak zorunda kalan Maraşlı, duygularını bir şiir aracılığı ile dile getirdi.

Pazartesi atv ekranlarına gelen Maraş'lı 10. Bölümde duygusal anlar yaşandı. Mahur'u korumak için ondan ayrılmak zorunda kalan Maraşlı, duygularını bir şiir aracılığı ile dile getirdi. Bu şiiri kızı Zeliş'e okusa da, izleyici Mahur'a söyleyemediklerinin dizelere döküldüğünü anlamış oldu. O şiir, Orhan Veli Kanık'tandı. Maraşlı daha önce de, Cahit Külebi'nin "Bu Şehir Başkadır" Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Başka Yarınlar" şiirlerini okumuş, izleyici tarafından da şiirlerin tamamı merak edilmişti. İşte 10. bölümde okuduğu Orhan Veli Kanık şiirinin tamamı:

Birdenbire

Her şey birdenbire oldu.

Birdenbire vurdu gün ışığı yere;

Gökyüzü birdenbire oldu;

Mavi birdenbire.

Her şey birdenbire oldu;

Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan;

Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire.

Yemiş birdenbire oldu.



Birdenbire,

Birdenbire;

Her şey birdenbire oldu.

Kız birdenbire, oğlan birdenbire;

Yollar, kırlar, kediler, insanlar...

Aşk birdenbire oldu,

Sevinç birdenbire.

Maraşlı'da çalan şarkı

"Mahur Hanım bana çok kırgın. Haklı… Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor… Onu yarı yolda bıraktığım. Evet… Ama bunu onun için yaptım. Hakikati öğrenirse hassas kalbi bunu kaldıramaz. Perişan olur. O perişan olursa da, ben çok üzülürüm. Keşke böyle olmasaydı… Keşke başka bir şekilde karşılaşsaydık. Başka bir dünyada, başka bir şehirde, başka bir zamanda… Bir sabah kalktığında beni yanında göremeyebilir. Bunu ona yapamam. Yoksa kalbim Mahur diye atıyor. Bu da mı gelecekti bu garip başıma. Ama geldi… Başa gelen çekilir Maraşlı. Yapacak bir şey yok. "

Şiir sahnesi sonrasında Maraşlı'nın, gerçek duygularını ifade ettiği, içini döktüğü sahnelerden olan, ses kaydı yaptığı sahnede fonda, Sanatçı Cengiz Özkan'ın seslendirdiği "Ben Denizde Bir Gemi" şarkısını vardı. Duyguları ile şarkının çok örtüştüğü, izleyicinin de merak ettiği o şarkının sözleri:

Ben Denizde Bir Gemi



Şu gurbet ellerinde

Zaman geçer mi acap

Bizi perişan etti

Gaybana galasıcak

Ben denizde bir gemi

Dalgalar vurur beni

Ben ağaçta bir yaprak

Rüzgar savurur beni

Yollar uzun bitmeyi

Burda zaman geçmeyi

Nasil da hatirladun

Kapidaki çeşmeyi

Ben denizde bir gemi

Dalgalar vurur beni

Ben ağaçta bir yaprak

Rüzgar savurur beni

Dert sardi dört yanumi

Hasret yakti bağrumi

Gurbet bağlalatti

Dumanli dağlarini

Ben denizde bir gemi

Dalgalar vurur beni

Ben ağaçta bir yaprak

Rüzgar savurur beni