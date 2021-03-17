Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu

Hızır harekete geçti, ortalık karıştı!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vurdu.

Cezaevinden tahliye olup evine dönen Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın da yardımıyla kurulan tuzakları ortaya çıkarmıştı.

Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis karşılıklı restleşmenin ardından mekanı terk eder. Dışarıda konuşlanan İlyas'a vur emrini veren Hızır, Tuncay'ın ofisini yerle bir eder. Tuncay öldü mü? Bu hareketin bedeli ne olacak? Cevaplar bir sonraki bölümde atv'de.

En çok izlenen dizi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölümü izlemek için tıklayın