Kara Şaman Togay, babası Noyan’ın ruhuyla konuştu

Kuruluş Osman’ın 50'nci bölümünde, Kara Şaman Togay şaman ayininde kendini toprağa gömdü ve babası Noyan’ın ruhuyla iletişim kurdu.

Moğol kampına gelen Süleyman ve Melik'le konuşan Togay, bey toyuna düzenlediği saldırının başarısıyla için kendisine övgüler yağdıran Süleyman'a "Ancak bir ahmak zaferiyle övünür…" diyerek çıkıştı ve Osman Bey'in itibarını yerle bir etme planından vazgeçtiğini "İtibar suikastı bitti. Artık kan vakti…" sözleriyle açıkladı.

Süleyman'ın "Kardeş kanı istediğini sanıyordum" sorusunu "Babam Noyan Osman'ın kanını içmem için acele etmemi söyledi. Osman'ın Gökbörü olduğunu söyledi" diyerek yanıtlayan Togay, 'Gökbörü' efsanesine yabancı olan ikiliye şu sözlerle seslendi: Kurtlar Tengri dağından çıkmıştır. Dört çeşit kurt vardır. Biri Boz Yeleli kurttur. Daldığında sürüyü telef eder yalnızca birini kendine yem yapar. Töresiz kurttur. Yeleli kurt, daldığında sürünün yarısını telef eder, bir tanesini kendine yem yapar. Keyfi töresidir… Bozkurt, bir sürüye daldığında yalnızca bir hayvanı telef eder ve bunun yarısını kendisine yem yapar; öteki yarısını sürüsüne götürür. Bozkurtlar, töreli yaratıklardır. Gökbörü, tüyleri gök renginde olandır. Oğuz Kağan'ın söylediği bin yılda bir gelen kurttur. Geldiği sürüye birlik, güç ve töre getirir. Babamla görünen bilge şamanlar bana Osman'ın Gökbörü olduğunu söyledi…"

Süleyman ve Melik'in gerilmesine neden olan bu sözlerin ardından Togay, Osman Bey'e karşı planını değiştirdiğini "O benim sürüme sadece benim için dalacak… Ondan önce davranmalıyım" sözleriyle açıkladı.

Papa'nın ajanlarının ise Togay'a bir teklifi vardı. Süleyman, "Sürüne güç katmak için sana teklifte bulunmaya geldim" diyerek Nikola'nın ittifak teklifini Togay'a iletti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 50'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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