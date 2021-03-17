Osman Bey herkesten gizlediği planıyla Moğolları pusuya düşürdü

Kuruluş Osman’ın 50’nci bölümünde, Osman Bey zekice stratejisiyle Moğolları pusuya düşürdü ve Kara Şaman Togay’ın kuvvetlerin büyük darbe indirdi.

Kayı Obası, Cerkutay'ın ihaneti ve esir edilen nökeri kaçırmasının şokuyla sarsılırken, Osman Bey alplerini toplayarak hainleri yakalamak için yola çıkılması emrini verdi. Moğolların gizli kampına ulaşan Cerkutay ise Togay'a Umur Bey'in otağının nereye kurulduğunun istihbaratını verdi. Togay uzun süredir peşinde olduğu Umur Bey'e baskın yapmak için Böke'yi ve seçkin nökerlerini görevlendirdi.

Moğolların saldırısı henüz kurulmakta olan obada beklenen şaşkınlığa neden olmadı. Zira Osman Bey, Cerkutay'ı hainmiş gibi göstererek Moğol kampına göndermiş ve yeni kurulan obaya da alplerini yerleştirmişti. Osman Bey ve alplerinin çadırlardan çıkmasıyla Böke ve nökerleri neye uğradığı şaşırdı.

Baskın planı suya düşen ve Kayı alpleri ile başa çıkmayacağını anlayan Böke, nökerlerine çekilme emri verse de başarılı olamadı. Böke'yle karşı karşıya gelen Osman Bey, Moğol komutanına kısa sürede etkisiz hale getirdi. Osman Bey nökerlerden birinin kaçmasına izin vererek pusudan Togay'ın haberdar olmasını sağladı.

Cerkutay'ın hain olmadığının ortaya çıkması en çok Aygül'ü rahatlatırken, Osman Bey, Cerkutay'a Böke'nin kendisine neden Gökbörü dediğini sordu. Cerkutay'ın yanıtı ise "Ruhlar ona sendeki kanı göstermiş beyim" oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 50'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer a

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