'İntihar' denilerek kapanan dosya Esra Erol sayesinde yeniden açıldı

Esra Erol'da programında 16 yıllık esrarengiz bir olayın perdesi aralandı. Kibar Ünüvar dolandırıcı mı? Değil mi? diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi' sorusuna gündeme getirdi.

Hafta içi her gün atv ekranında izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da" programına Halil İbrahim Bey'in 'eşim beni dolandırdı' diye başvurması ile birlikte Kibar Ünüvar olayı gün yüzüne çıktı. Halil Bey'in iddiasına göre Kibar Ünüvar, 85 bin lira parasını almış ve daha sonra onu terk etmişti.

Halil İbrahim Bey, yalnız kalmamak için Kibar ile ikinci evliliğini yapmıştı. Kibar Hanımın kardeşim diye tanıştırdığı Hakkı'yla kendisini kandırdığını fark edince de soluğu Esra Erol'da aldı. Halil İbrahim Bey, başlık parası olarak 35 Bin TL, toplamda 85 Bin TL'yi Kibar'a kaptırmıştı. Evlendikten bir süre sonra da Halil İbrahim'i terk edip gitmişti.

Esra Erol, evlenerek erkekleri dolandırdığı düşünülen Kibar Ünüvar'ı bulup yayına çıkardı. Herkes, Halil İbrahim Bey'i parası için kandırmış diye düşünürken, Esra Erol ilk eşini sorunca olay bambaşka noktalara gitti. İhbar hattına Kibar Ünüvar ile ilgili gelen bilgiler de artıp Esra Erol araştırmaya başlayınca ortaya çıkanlar 'cinayet ihtimalini' gündeme taşıdı.

Kibar Ünüvar ilk eşini öldürdü mü?

Kibar Ünüvar ilk evliliğini Ahmet Çakmaz ile yapmıştı. Eşi Kars, Akyaka köyünde çobanlık yapıyordu. İddiasına göre Ahmet Çakmaz aşık olup evlendiği kişiydi. Esra Erol, ilk eşinin nasıl öldüğünü sorunca Kibar Ünüvar hayli tedirgin bir şekilde Esra Erol'a çıkışıp "Sen niye beni şaşırtmaya çalışıyorsun ki" diyerek çıkışmıştı. Önce eşinin kanser olduğunu söyledi, fakat Esra Erol ısrar edince eşinin 2006 yılında silahla vurularak öldüğünü söyledi. Ünüvar'ın dediğine göre kocası bir tüfekle kazara kendini vurmuş ve ölmüştü. Yine iddiasına göre bu olay olduğunda eşi yayladaydı ve yalnızdı. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine Kibar'a tekrar olayı anlattırınca bu kez bambaşka bir hikaye anlattı. Ortaya çıktı ki eşi öldüğünde yalnız değildi, çadırda birliktelerdi. Üstelik esrarengiz cinayette baş şüpheli de Kibar'dı.

"2006 yılında ağabeyimi Kibar öldürdü!"

Ahmet Çakmaz'ın kardeşi Yakup Çakmaz Esra Erol'un programına bağlanıp şoke eden bir iddia ortaya attı. Dediğine göre Ahmet ve Kibar'ın o zaman 11 yaşında olan oğulları Emrah, 'Annem babamı öldürdü' demişti. Kibar'ın olay sonrasında muhtara verdiği ifade ile canlı yayında anlattıkları da hayli farklıydı. Annem babamı öldürdü' dediği söylenen Emrah'ı da Esra Erol canlı yayına çıkardı. Yüzünü saklayan Emrah bu sözü amcalarının kendisine 'annem, babamı öldürdü dersen sana bisiklet alırız' diyerek söylettiğini iddia etti. O zaman 11 yaşında olduğunu söyleyen Emrah, annesinin doğruyu söylediğini iddia etti. Babasının çadırda silahla öldürüldüğünü öne süren Emrah, nasıl olup da aynı çadırda yatan annesi ve kendisinin silah sesini nasıl olup da duymadıklarını açıklayamadı. Olay gününde Ahmet Çakmaz'ın cesedini bulan muhtar ise gördüklerini anlattı. Sabah Kibar'ın oğlunun kendisine gelip 'babam öldü' dediğini söyleyen muhtar hemen çadıra koşmuş. Muhtar çadıra girdiğinde Ahmet Çakmaz'ı ölü olarak bulmuş. Kibar 'vurularak öldürüldüğü' söylemiş ama çadırda bir damla kan yokmuş. Muhtar bunu söylediğinde Kibar 'Kanı mı vardı ki aksın' demiş.

Dolandırıcı mı katil mi?

Muhtarın anlattığına göre Kibar'ın o günkü davranışları hiç de eşini kaybetmiş birinin tavırlarına uymuyordu. Umursamaz bir şekilde telefonla konuşan Kibar, eşinin cesedi çadırda dururken gidip hayvanlarını sağmıştı. Anlattıkları için akla ve mantığa uymayan 'ölü' eşiyle aynı çadırda yatıp da bunu fark etmemiş olması. Dediğine göre 'sabah hayvanlar için kaldırmak istediğinde öldüğünü' fark etmişti. Dahası Ahmet Çakmaz silahla vurulup öldürülmüştü. Bu olayı 16 yıl sonra ortaya çıkaran Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Çakmaz ölümü hakkında takipsizlik kararında soruşturmanın yeniden açılmasına karar verildi.