Türkiye ''Kuruluş Osman'' izledi

Osman Bey, Togay'ı dize getirdi! Malhun Hatun esir düştü!

Kuruluş Osman, #Şühedanınİzindeyiz etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 50'nci bölümüne, Osman Bey'in Kara Şaman Togay'ı dize getirmesi ve Mala Hatun'un, Nikola ve Togay'a esir düşmesi damga vurdu. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik, Moğol kampına Togay'ı görmeye gitti. Kara Şaman Togay, babası Nogay'ın ruhuyla konuştuğunu, Osman Bey'in 'gökbörü' olduğunu ve onu ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Süleyman ve Melik, Togay'ı Nikola ile ittifak etmesi konusunda teşvik etti.

Moğolların izini süren Cerkutay, Aygül ve alpler, nöker Suçi'yi esir almayı başardı. Cerkutay'ın yakından tanıdığı Suçi obaya getirildi ve kafesli çadıra kapatılarak sorguya alındı. Osman Bey'in daveti ile Malhun Hatun'un babası Umur Bey de Kayı Obası'na geldi.

Konstantinopolis'ten intikam ateşiyle dönen Nikola, imparator tarafından emrine verilen birlikler ve yeni görüntüsüyle tekfulara etrafında toplanmaları emrini verdi. Ardından Togay'la buluşan Nikola, Osman Bey'e karşı ittifak teklifinde bulundu ancak Togay'dan red cevabı aldı.

Geçmişte hayatını kurtaran Suçi'ye borcunu ödemek isteyen Cerkutay'ın esiri obadan kaçırması herkesi şoke etti. Özellikle Bamsı Bey ve Aygül Hatun, Cerkutay'ın ihanetiyle en çok sarsılanlar oldu. Osman Bey, bu ihanetin hesabını sormak üzere alplerini toplayıp yola çıktı.

Suçi'yle birlikte Moğol kampına giderek Togay'ın karşısına çıkan Cerkutay, Togay'ın güvenini kazanmak için Umur Bey'in obasını nereye kurduğunun istihbaratını verdi. Togay bunun üzerine Böke'yi obaya baskın yapması için görevlendirdi.

Henüz kurulmakta olan obaya saldıran Moğollar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Çadırlara gizlenmiş ve kılık değiştirmiş Kayı alpleri ve Osman Bey, Böke ve nökerlerine büyük bir şok yaşattı. Osman Bey'in zekice planı ile pusuya düşen Moğollar kılıçtan geçirildi, Osman Bey'e meydan okuyan Böke'de etkisiz hale getirildi. Cerkutay'ın Osman Bey tarafından Moğolların içine gönderildiğinin anlaşılması ile herkes başta Bamsı Bey ve Aygül Hatun olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı. Osman Bey'in nökerlerini öldürmesi üzerine Nikola ile ittifak etmek mecburiyetinde kalan Togay, İnegöl Kalesi'ne giderek teklifi kabul ettiğini söyledi.

Osman Bey tarafından savaşın dışında bırakılan ve Togay'dan intikam almak isteyen Umur Bey ve Malhun Hatun ise kendi planlarını yapmaya karar verdi. Togay'ın İnegöl Kalesi'ne gittiği haberinin gelmesi üzerine Malhun Hatun, kaleye giderek Nikola'yı sıkıştırmak için babasından izin aldı.

Osman Bey ise Nikola'nın tekfurları birleştirme planının önüne geçmek için Yarhisar Tekfuru Aris'i vurmayı planladı. Alpleri ile birlikte tekfurun askerlerini saf dışı bırakan Osman Bey, Tekfur Aris'i ele geçirerek obaya getirdi. Aris'e otağında misafir eden Osman Bey, tekfurdan Nikola'yla bağını koparmasını ve kendisi ile ticaret anlaşması yapmasını teklif etti.

Osman Bey'in peşine taktığı Baysungur'u atlatarak İnegöl Kalesi'ne giden ve Nikola'dan Togay'ı isteyen ve karşılığında kendisini rahat bırakma sözü veren Malhun Hatun ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Togay'la bir kez daha karşı karşıya kalan Malhun Hatun, esir edildi.

Bu esnada Kara Şaman Togay tek başına Kayı Obası'na geldi! Osman Bey'in karşısına dikilen Togay, Malhun Hatun'a karşılık Yarhisar Tekfuru'nu teslim etmesi istedi.

Türkiye 'Kuruluş Osman' izledi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 50'nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 50.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,65 izlenme oranı ve %26,64 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,54 izlenme oranı ve %26,08 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman 50. Bölümü izlemek için tıklayın