Çukurova’ya Fikret’in teyzesi geldi!

Kadrosuna taze kan gelen dizide, Hülya Darcan, Lütfiye Duman karakterini canlandırıyor.

88. bölümü atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova #YorgunKalbim etiketi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Kadrosuna taze kan gelen dizide, Hülya Darcan, Lütfiye Duman karakterini canlandırıyor. Bursa'da yaşayan Lütfiye, Fikret'in annesinin kardeşi. Yani teyzesi. Fekeli, Fikret ile Demir'in arasındaki kıvılcımların büyük patlamaların habercisi olduğunun fark eder. Eski dostu, aynı zamanda Fikret'in de teyzesi olan Lütfiye'yi yaşadığı Bursa'dan Çukurova'ya getirir. Fekeli konağına Lütfiye'nin gelmesi dengeleri değiştirir.

Fekeli konağına yeni hanım

Müjgan'ın İstanbul'dan gelip, Çukurova'yı Hünkar cinayetiyle sarsıp, intiharıyla ayrılmasının ardından, Fekeli konağına Lütfiye'nin gelişini izleyici de sıcak karşıladı. Karakterin güler yüzlü olması, neşesi ve içtenliği izleyicide pozitif etki oluşturdu. Fekeli'nin, Hünkar Yaman'ın kaybından sonra gülmeyen yüzünde güller açtırması da gözlerden kaçmadı. Fikret'e destek olarak gelen teyzesi Lütfiye karakterini ise Hülya Darcan canlandırıyor. Karakter için renkli bir styling hazırlandı ve özel bir yaşam alanı inşa edildi. Fikret'in annesinin sırları ile Çukurova'ya gelen Lütfiye Duman'ı, Hülya Darcan canlandırıyor.