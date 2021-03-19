Hiç günah işlememek mümkün mü?

Günahlar duaların kabulünü engeller mi? Şeytan insanın tövbe etmesini neden istemez?

Perşembe gecesi atv ekranlarına gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru'da, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler 322. Bölümde ele alındı. Küçük gördüğümüz büyük günahlarımız nelerdir? Peygamber Efendimiz küçük günahlar ile ilgili nelere dikkat çekmiştir? Günahlar duaların kabulünü engeller mi? Şeytan insanın tövbe etmesini neden istemez? Tövbe etmenin insana kazandırdıkları nelerdir? İşlenen günahlar duaya engel mi? Şeytan, insanın tövbe etmesini neden istemez? Yüce Allah kulun tövbesini ne zamana kadar kabul eder? Korku ve ümit arasında olmak, gibi sorular, başlıklar ve Peygamber Efendimiz'in ve sahabenin hayatından çok özel kesitler Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru'da işlenen konular arasındaydı…

Programda, "Âdemoğullarının hepsi günah işler; günah işleyenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir.", "Eğer siz günah işlemez olsaydınız, Allah başka insanlar yaratır, onlar günah işlerler, kendisi de onları bağışlardı.", "Günahına tövbe eden kişi günah işlememiş gibidir." Hadis-i Şeriflerin anlatıldığı programda, Allah'ın rahmet limanına sığınmanın önemine vurgu yapıldı.

Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru programında, yapılan iyiliklerin herkese örnek olması için, görüntülerinin paylaşılmasını da isteniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında, Allah'ın dilsiz kulları hayvanları soğuktan korumak ve başlarını sokacakları bir sığınakları olsun diye, vatandaşlar tarafından yapılan barınakların görüntülerinin ilgili BİP hattına göndermeleri halinde, bu görüntüler, yapılan iyiliklerin çoğalması için, programda ekrandan izleyici ile de paylaşılıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.