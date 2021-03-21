Kadir ile Ömer gerçeği öğrendi

Kardeşlerim 5. Bölünde neler yaşandı?

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim geçtiğimiz Cumartesi akşamı beşinci bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Bölüme Kadir'in kardeşi Ömer'le ilgili öğrendiği gerçek damgasını vurdu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #HadiYüreğim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 5. Bölünde neler yaşandı?

Melisa'nın ihbarı, Kadir'in bıçaklanmasına sebep oldu

Bıçaklanıp, kanlar içinde kalan Kadir, hastaneye yetiştirildi. Kadir'i merak edip hastaneye koşan Melisa, Mehmet'i ihbar ettiği için çok pişman oldu. Kadir, kendine geldiğinde Melisa'yı orada görünce çok şaşırdı. Ömer ise Melisa'nın kendisi için orada olduğunu sandı…

Harika araba kaçırdı

Annesi ile Akif'i gören Harika, üzüntüyle gittiği yerde ağlarken Oğulcan ile karşılaştı. Harika o sırada üzerinde anahtar olan bir arabayı çaldı. Kendini son anda arabaya atan Oğulcan ile birlikte hızla uzaklaştılar. Oğulcan'ın omzuna yaslanıp kimsesi olmadığını, çok yalnız hissettiğini anlatırken polisler geldi ve karakola götürüldüler. Suzan, Harika'yı karakoldan çıkardı ve anne-kız arasındaki tartışma iyice alevlendi. Kenan'dan boşanacağını söyleyen Suzan, yeniden Harika'nın tepkisiyle karşılaştı.

Doruk ile Harika'nn arası açılıyor

Olanları duyan Doruk, yanında neden kendisinin değil de Oğulcan'ın olduğunu öğrenmek istedi. İstediği cevapları bulamayınca da Harika ile araları açıldı. Asiye, okulun müzik seçmelerine katıldı ve başta Doruk olmak üzere herkesi sesiyle büyüledi.

Kadir Ömer'le ilgili gerçeği öğrendi

Orhan, Kadir'e çok önemli bir gerçeği açıkladı. Ömer'i 17 yıl önce, bir bayram namazında camiye bırakılmış olarak bulduklarını ve Hatice'nin iki günlük bebeği Asiye ile birlikte büyütebileceğini söyleyip sahiplendiklerini anlattı. Bebeği bırakanı da bildikleri için Ömer'in annesinin aslında Suzan olduğunu ve ondan yardım istenebileceğini söyleyen Orhan'a Kadir tepki gösterdi ve bu konunun bir daha açılmamasını istedi.

Harika, Asiye'yi kıskanıyor

Harika ve arkadaşları, Asiye'yi müzik kulübünden ayrılması için tehdit ederler. Asiye boyun eğmeyince, Harika Asiye'nin yüzünü boyar. Olanları duyup, çok öfkelenen Ömer, Aybike'nin telefonundaki Harika'nın hırsızlık videosunu barkovizyonla okula yansıtmak için harekete geçer. Harika, ağlayarak yalvarırken; Kadir, Ömer'in elinden telefonu alıp videoyu siler. Gençler, Kadir'in Harika'yı korumasına anlam veremezler.

Suzan boşanacağını açıklıyor

Bölüm sonunda Suzan, Nebahat ile Akif'in evine giderek Kenan'dan boşanacağını açıklar. Karı koca şok olur.

Melisa'nın aşk itirafı

Okulda Kadir'in yanına giden Melisa, istediği ilgiyi göremez. Ömer'in Melisa'ya âşık olduğunu bilen Kadir, kendisinden uzak tutmak istediği genç kızı tersler. Çok üzülen Melisa, Kadir'e olan aşkını itiraf ederken Ömer gelir.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 27 Mart Cumartesi akşamı atv'de!

6. bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/webtv/kardeslerim/fragman/6?id=31554a4c-25f0-484a-8f67-6ce1ac93e7be