"Evleneceğim kişiye daha önceki hayatımı anlatmalı mıyım?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet Programı 275. Bölümde Hatipoğlu, bir izleyicinin sorusunu cevapladı. Bir kişinin, "evlenmeden önceki özel hayatını, evleneceği kişiye anlatmalı mı?" konusuna açıklık getirdi.

İslam dininin ayıpları örtme dini olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, Hz. Ömer'e gelip hata yapan kızını evlendirmek isteyen bir adamın sorusunu ve Hz. Ömer'in bu soruya verdiği cevabı da örnek olarak anlattı.

Programda vefat eden 3 âlimden bahseden Nihat Hatipoğlu, Hucurat Süresi 13. Ayetin de neye işaret ettiğini anlattı. Ayrıca, Ramazan'dan önceki son kandil olan, 27 Mart Cumartesi'yi, 28 Mart Pazar gününe bağlayan gece Berat Kandili için hatimlerin de gönderilmesini istedi. Hatipoğlu, gönderilen hatim ve salavatların toplu duasını, kandil özel yayınında ekrandan yapıyor.

Nihat Hatipoğlu, Kur'an ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor. Programda, İslam dini ile ilgili sorular yanıtlanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.

