Doruk ile Asiye arasında neler oluyor?

Kardeşlerim dizisinin yayınlandığı ilk günden beri ilgi çeken karakterleri Doruk ile Asiye'nin arasındaki etkileşim izleyenlerin hoşuna gitti. İkilinin yer yer zıtlaşmaları ve birlikte yaptıkları düet ile herkesin kafasında Doruk ile Asiye arasında bir aşk mı doğuyor dedirtti.

İlk bakışma

Şengül, Asiye ve Emel'i de yanına alarak yardım istemek için Akif'in evine gider. Şengül, evden çıkmak üzere olan Akif'in otomobilinin önüne atlar ve çocukların durumunu anlatır. Bu sırada Asiye ve Doruk'un ilk bakışmaları gerçekleşir.

Asiye'den Doruk'a tokat

Doruk çizilen otomobilinin hesabını sormak için Asiye'nin yaşadığı yere gider. Doruk'un ağızından çıkan sözler Asiye'yi incitir.

Ortak nokta

Asiye, Doruk ile birlikte yapacakları ödev konusunu konuşmak için Doruk'un yanına gider. Birlikte okulun kafesine giderek aralarındaki ilk sohbet başlar.

"İnsanlığı öğrenmen lazım..."

Sınıfta çıkan sözlü çatışma sonucu Doruk ile Asiye proje ödevinde eşleşirler.

Kahraman Doruk

Asiye, duştayken Harika ve arkadaşları kıyafetlerini alır. Duştan çıktıktan sonra kıyafetlerinin olmadığını fark eden Asiye, yardım istemek için kapıdan seslenir. O sırada koridorda olan Doruk, Asiye'yi bulunduğu bu zor durumdan kurtarır.

Atarlı laflar

Asiye'nin sürekli Doruk'u terslemesine rağmen Doruk, Asiye'ye cevap veremez.

Affettirme çabası

Asiye'nin ağabeyine olanları duyan Doruk, Asiye'den özür dilemeye çalışır.

Sesiyle büyülendi

Asiye, Müzik Kulübü'nün düzenlediği yarışma için seçmelere katılır. Mikrofon başına geçip şarkıyı seslendirmeye başladığında salondaki herkesi etkiler. Asiye'nin sesinin güzelliğine kendini kaptıran Doruk, fark etmeden şarkıya eşlik eder.



Peşini bırakmıyor

Doruk müzik yarışması için prova yapılacağını Asiye'ye söyler. İkili arasındaki konuşmayı duyan Berk, Doruk ile Asiye arasında bir elektriklenme olduğunu hisseder. Doruk, Asiye ile ilk karşılaştıkları anı düşünür. Onları uzaktan izleyen Harika, kıskançlık krizine girer.

