Dünden bugüne Maraşlı ile Mahur

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Maraşlı dizisinin ana karakterleri Maraşlı ve Mahur'un yaşadıkları herkesi ekrana kitledi. Bir barışık bir ayrı, bir kavgalı bir sevgili olan Maraşlı ve Mahur'un dünden bugüne uzanan hikayesine tanıklık etmek ister misiniz?

İlk karşılaşma

Maraşlı ve Mahur'un ilk karşılaşması Maraşlı'nın sahafında gerçekleşti. Mahur "Aşkın Yakar" isimli kitabı aramaktadır ve fotoğraf çekimi için mahallede karşısına çıkan sahafa girer ve Maraşlı ile karşılaşır.



Hayatını kurtarıyor

Mahur tesadüfen Savaş'ın ve adamlarının bir savcıyı öldürmesine şahit olur. Bunun üzerine Savaş ve adamları Mahur'un peşine düşerler. Ama hesap etmedikleri bir şey vardır; o da Maraşlı'dır.



Koruma oluyor

Mahur'un babası Aziz Türel, çok güvendiği Maraşlı'ya emanet eder. Artık Maraşlı, Mahur'un gölgesi olacaktır.



Buzlar eriyor

Özgürlüğünün kısıtlandığını düşünen Mahur, Maraşlı'ya önce tepki gösterir. Ancak zamanla ona olan hisleri değişir.



Yakın temas

Maraşlı yaralanmıştır. Az öncesinde tartıştığı Mahur, Maraşlı'nın yarasına pansuman yapar ve ikili ilk kez bu kadar yakınlaşırlar.



Mahur, Maraşlı'nın evinde

Yaşanan olaylardan sonra Mahur dertleşeceği birini aramaktadır. Bu süreçte de en güvendiği isim olan Maraşlı'nın yanında alır soluğu...



Maraşlı'nın cevaplayamadığı soru

Mahur'u Savaş'tan korumak için bir dağ evine kaçırır Maraşlı. Akşam olduğunda gök gürültüsü eşliğinde Mahur can alıcı o soruyu sorar; "Niye yapıyorsun bunca şeyi? Niye o kadar değerliyim senin için?"...



Bayan çıkışı

Mahur, annesiyle olan sırrın ortaya çıkmamasın yorgun düşmüştür. En yakın omuz yine Maraşlı'dır. Duygusal bir andır ve Maraşlı yine aynı hitabı söyleyince Mahur sinirlenir.



"Beni sakın bırakma olur mu?"

Herkesin kendisine yalan söylemesinden bıkan Mahur, Maraşlı'nın da onu bırakacağından endişe duyar.

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Maraşlı yine tam zamanında

Savaş, Mahur'u kaçırır ve koz olarak kullanır. Ancak Maraşlı, Mahur'un yerini bulur ve Savaş'ın elinden kurtarır.



"Sana geldim"

Duygusal olarak kötü bir gün geçiren Mahur bir gece vakti, Maraşlı'nın kapasına dikilir.





Kıskandıran fotoğraf çekimi

Mahur için çoğu şey düzgün ilerlemeye başlamıştır. Hatta fotoğraf çekimlerine bile başlamıştır. İşte onlardan birinde Maraşlı, Mahur'u çekim yaptığı modelden kıskanıyor.



Mahur'un vedası

Maraşlı son bir çabayla yurt dışına gidecek Mahur'u durdurmaya çalışır. Havalimanında Mahur'a kal der ve öper ama...



"Bırakamam seni"

Maraşlı artık Mahur'un kendisinden uzaklaştığının farkındadır. O nedenle artık niyetini daha net ifade etmeye başlar.

En zor veda

Maraşlı, Mahur'un intikamını almak istemektedir. Ancak bu yolda ölmek ve bir daha Mahur'u görememek de vardır. Ve herkesi ağlatan o veda...

