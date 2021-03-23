Kardeşlerim'e büyük ilgi

Sürükleyici senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kardeşlerim her Cumartesi atv ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Anne ve babalarının ölümüyle sarsılan 4 kardeşin yaşam mücadelesinin izleyiciye aktarıldığı dizide gerçekler de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Reytinglerde büyük başarı elde eden Kardeşlerim’in her bölümü nefes kesiyor.

Akif ve Suzan'ın yasak aşkı

Akif ortağı Kenan'ın eşi Suzan ile aşk yaşamaktadır. Hatice yazlık eve temizliğe gittiği sırada bu aşka tanıklık eder. Akif, Hatice'yi gördüklerini söylememesi konusunda ikna etmeyi başarır. Akif'e ait aracın kaza yapmasıyla Hatice hayata gözlerini yumar. Akif ise arabadan kaçar adım uzaklaşır. Veli ise karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Akif'ten hesap sormak ister. Akif aralarında tartışma çıkan Veli'yi öldürür. Akif iş yerindeki uyarır ve cinayetin üstünü örtmek için elinden geleni yapar. Akif hem yasak aşkının hem de cinayetin üstünü örtmek için elinden geleni yapar.



4 kardeş kümeste kalıyor

Anne ve babalarının peş peşe vefatlarıyla sarsılan 4 kardeşe bir darbe de yengelerinden gelir. Amcasının tüm uğraşlarına rağmen çocukları evine almayan yenge Şengül, kümese yerleştirmeyi başarır. Fırsatlardan istifade etmeyi çok iyi bilen bir kadın olan Şengül, kimi zaman bildiği sırları gizlemek için para almaktan da çekinmez.



Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'tan intikamı

Gördüğü ilk andan itibaren hiç hoşlanmadığı Doruk ile araba yarışı yapan ve kendisinin büyük bir oyuna geldiğini anlayan Oğulcan, başını derde sokacak bir harekette bulunur. Doruk'un arabasını çizen Oğulcan, intikamını aldığı için mutludur. Arkadaşlarıyla birlikte iki amca oğlunun peşine düşen Doruk sonunda onları bulur. İki grubun karşı karşıya geldiği olayda kardeşlerin kümeste kaldığı ortaya çıkar. Çıkan gerilimi engellemeye çalışan Kadir, arabanın hasarını karşılayacağını söyler.



Emel'in korkutan hastalığı

19 yaşında omuzlarına büyük bir yük binen Kadir ise kardeşleri için dur durak bilmeden çalışır. Kümeste kendilerine yeni bir düzen kurmaya kardeşler büyük zorluklarla karşı karşıya gelir. Kadir en küçük kardeşi Emel'in hastalanması sonucu onu yurda vermeye karar verse de son anda vazgeçer.



Kardeşler kolejde okula başlar

Asiye ve Ömer, Akif'in desteğiyle burslu şekilde kolejde eğitime başlarken, Oğulcan ve Aybike anneleri Şengül'ün Suzan'dan aldığı paralar sayesinde kuzenleriyle aynı okula gider. Maceralı günlerin yaşandığı kolejdeki iki taraf da birbirlerini kabullenemez. Birbirlerinin farklı yönlerini keşfeden iki grup kimi zaman karşısındakine acımasız davranırken kimi zamansa aşk engeline takılır. Maddi farklılar önemini kaybetmeye başlarken, aşk, dostluk, düşmanlık ve sırlar iç içe geçer.



Kardeşlerim her Cumartesi 20.00'de atv'de!



