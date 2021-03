Kardeşlerim’in son bölümünde nefesler tutuldu

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kardeşlerim yayınlanan beşinci bölümüyle Cumartesi akşamına damga vurdu. Bıçaklanan Kadir hayata tutunmayı başarırken, Ömer ve Harika arasındaki bağ izleyiciyi şaşkına çevirdi.

Kadir'in yaşam savaşı!

Kardeşleri için her türlü fedakarlığı yapan Kadir bu kez ölümle burun buruna gelir. Melisa'nın Mehmet'i ihbar etmesiyle iyice kızışan olaylar Kadir'in bıçaklanmasıyla son bulur. Melisa, hayata tutunmayı başaran Kadir'i bir an olsun yalnız bırakmazken, Ömer ise kendisini büyük bir yanlış anlamanın içinde bulur.



Harika'yı yıkan gerçek!

Annesi Suzan ile Akif'in yasak aşkını öğrenen Harika adeta yıkılır. Bu durumla nasıl baş edeceğini bilemeyen Harika, Oğulcan'ın da başını derde sokar. Araba kaçıran Harika, annesi Suzan'a olan öfkesini karakol çıkışı haykırır. Neler olduğunu anlamayan Oğulcan'ın ise tek isteği Harika'nın artık üzülmemesidir.



Doruk ve Asiye'den muhteşem düet!

Müzik Kulübü'nün düzenlediği yarışma için okulda sesi güzel bir öğrenci aranırken hocasıyla birlikte bir çok sesi dinleyen Doruk umutsuzluğa kapılır. Sesi güzel olmasına rağmen şarkı söyleyip söylememe konusunda kararsız kalan Asiye, sonunda cesaretini toplar ve eline mikrofonu alır. "Hadi Yüreğim" şarkısını seslendiren Asiye'in yorumu hem salondaki diğer öğrenciler hem de Doruk tarafından büyük beğeni toplar.



Harika ile Doruk'un aşkı bitiyor mu?

Harika'nın Oğulcan ile görüştüğünü öğrenen Doruk çok öfkelenir. Önce Oğulcan'dan hesap soran Doruk onu tuvalette konuşturmaya çalışır. Aldığı cevaplarla iyice sinirlenen Doruk, Harika'ya artık bu aşkın bittiğini söyler.



Harika, Asiye'yi kıskanıyor!

Asiye ile Doruk'un müzik kulübünde birlikte çalışmaya başlaması Harika'yı oldukça üzer. Aile sorunlarıyla baş edemeyen Harika, bir yandan da Doruk ile aşkının sekteye uğramasıyla iyice kontrol edilemez bir hal alır. Harika arkadaşlarıyla birlkte Asiye'yi tehdit eder. Kıskançlık krizine giren Harika, Asiye'nin yüzünü rujla boyar. Harika'dan uzaklaşan Doruk ise, farkında olmadan Asiye'den etkilenmeye başlar.



Ömer ve Harika kardeş çıkıyor!

Çocukların durumuna çok üzülen Orhan, Ömer ile ilgili gerçeği Kadir'e söyler. Ömer'in öz kardeşi olmadığını öğrenen Kadir hayatının şokunu yaşar. Amcası Orhan'ı hiçbir şey söylememesi için uyaran Kadir, Harika ile Ömer arasındaki gerilime de engel olur. Asiye'ye yapılanların hesabını sormak isteyen Ömer, Harika'nın hırsızlık yaptığı videoyu bütün okula izletmek üzereyken abisi Kadir'in müdahalesiyle karşılaşır.



Melisa'dan Kadir'e aşk itirafı!

Kadir'i sürekli görmek için bahaneler arayan Melisa ondan aldığı tepki karşısında şaşkına döner. Ömer'in Melisa'ya olan duygularının farkında olan Kadir, genç kızdan uzak durmak ister ve okulda yanında gelen Melisa'yı tersler. Kadir'in sözleri karşısında çok üzülen Melisa gözyaşları içinde Kadir'e aşkını itiraf eder.



Suzan ilgisizliğinden bunaldığı Kenan'dan boşanacak mı? Nebahat, Suzan ve kocası Akif'in yasak aşkını öğrenecek mi? Harika ve Doruk yeniden sevgili olacak mı? Ömer, Melisa'ya olan aşkından vazgeçebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı her Cumartesi 20.00'de atv'de!