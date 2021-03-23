Mahur Maraşlı için şiir okudu

Özdemir Asaf'ın "Seni Saklayacağım" şiiri Maraşlı'nın 11. Bölümüne damga vurdu

Maraşlı 11. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bu bölümde şiir severler için de yeni bir şiir geldi. "Bir adam bir kadına şiir okuyorsa, âşıktır" diyen Maraşlı, Mahur'a hastanede başucunda şiir okuyup, uyandığında yanında bulsun diye şiir kitabını tam elinin altına koydu. Sonra da o eli nazikçe ve derin bir sevgiyle öptü. Rüya mı gerçek mi bilmediği bu ziyaretten sonra Mahur, onu içten ve şefkatle seven Maraşlı'nın hediye ettiği özel defterinde, Özdemir Asaf'ın "Seni Saklayacağım" şiirini buldu. Celal'in el yazısıyla yazdığı şiiri, Mahur onun için okudu. İntikam ateşiyle yanan Maraşlı'nın, Mahur'a en zor vedasıydı bu. Mahur'un aklı ise Maraşlı'da kaldı.

İşte o şiirin tamamı;

Seni Saklayacağım

Seni saklayacağım inan

Yazdıklarımda, çizdiklerimde,

Şarkılarımda, sözlerimde.

Sen kalacaksın kimse bilmeyecek

Ve kimseler görmeyecek seni,

Yaşayacaksın gözlerimde.

Sen göreceksin, duyacaksın

Parıldayan bir sevi sıcaklığı,

Uyuyacak, uyanacaksın.

Bakacaksın, benzemiyor

Gelen günler geçenlere,

Dalacaksın.

Bir seviyi anlamak

Bir yaşam harcamaktır,

Harcayacaksın.

Seni yaşayacağım, anlatılmaz,

Yaşayacağım gözlerimde;

Gözlerimde saklayacağım.

Bir gün, tam anlatmaya..

Bakacaksın,

Gözlerimi kapayacağım..

Anlayacaksın.