Maraşlı intikamını aldı!

Hem Mahur’un intikamını aldı; hem de Savaş’ın zehir tacirliğindeki suç ortaklarını da ortadan kaldırmış oldu.

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Maraşlı, 11. Bölümü ile atv ekranlarına aksiyonu bol bir bölümle geldi. "Operasyon yok artık; Maraşlı var!" diye yola çıkan Celal Kün, istihbarat ekibinin kendisine yaptığı uyarılara kulak asmadı. Barış'tan önce Sami'nin yerini bulup, Nevzat ile konuşlanan Maraşlı, istediğini elde etti. Gözünü karartan Maraşlı, uyuşturucu çetesine ağır bir darbe indirdi. Önce babasını sonra oğlunu öldürdü. Hem Mahur'un intikamını aldı; hem de, Savaş'ın zehir tacirliğindeki suç ortaklarını da ortadan kaldırmış oldu. Böylece Savaş'ın planlarını da altüst etti.

Mahur için ölüme giden Maraşlı'nın çatışma sahneleri, izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada, "Güzel ve etkili bir bölüm olmuş... Çatışma sahnesi başarılı… Burak Deniz'in operasyonlardaki üniformalı halini görmek de bu etkiyi sahnede arttırmış…" yorumları yapıldı. Celal'i operasyonda yalnız bırakmayan Nevzat karakterinin yaşadığı gelişim ise gözlerden kaçmadı.

Savaş'ın, Sami'nin canını bağışlaması için sözleri ise sonuçsuz kaldı. Maraşlı, ekran başındakilerin hiç beklemediği bir anda da Sami'nin kafasına sıktı.



