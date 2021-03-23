Maraşlı’nın intikamı!

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı 11. Bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve duygusal sahnelerin bir arada yaşandığı bölümde Maraşlı, Mahur’un intikamı almak için kolları sıvadı. Sami’yi vuran Maraşlı zehir tüccarlarına darbe vurdu.

Maraşlı intikam yemini ediyor!

Daha önce defalarca Mahur için ölümle burun buruna gelen Maraşlı, Mahur'u vuranlardan intikam almak için yemin etti. Savaş'ın yasadışı işlerinde beraber hareket ettiği ortağı Sami'nin yerini bulan Maraşlı düşmana ağır bir darbe indirdi.

Maraşlı, Sami'nin kafasına sıktı!

Mahur yaşama tutunmayı başarırken, Maraşlı da Nevzat ile birlikte Savaş'ın zehir tüccarlığı yaptığı ve kirli işlerde birlikte hareket ettiği Sami'yi aramaya başladı. Sonunda Sami'nin yerini bulan Maraşlı, Savaş'ın sözlerine aldırış etmedi ve gözünü bile kırpmadan silahını ateşledi.

Maraşlı'dan Mahur'a romantik şiir!

Mahur'u hastanede ziyaret eden Maraşlı'nın ona bir de hediyesi vardı. Maraşlı, Mahur'a kendi el yazısıyla yazdığı Özdemir Asaf'a ait "Seni Saklayacağım" şiirini bıraktı. Her kelimesi derin anlamlar taşıyan şiiri okuyan Mahur duygusal anlar yaşadı. Gözünü açar açmaz ilk olarak Maraşlı'yı soran Mahur onu göremeyince endişeye kapılır.

Necati ve Savaş, Maraşlı için plan yapıyor!

Türellerden intikam almak Savaş, Maraşlı'nın ayaklarına dolanacağını düşünür. Maraşlı ile Mahur arasında büyük bir aşk başlayacağına inanan Necati ise, bu durumun Türel Ailesi'ni yok edeceği ümidindedir. "Asla iyileşmeyecek bir vicdan azabı istiyorum, Maraşlı bize biraz daha lazım; bırakalım o aşk alevlensin. O alevler bütün Türelleri sarsın istiyorum!" diyen Necati yeni planlar kurmaya çoktan başlamıştır.

Necati ve Savaş amacına ulaşıp Türel Ailesi'nden intikamını alabilecek mi? Mahur ve Maraşlı arasında neler olacak? Ozan'ı öldüren İlhan hapse girecek mi? Hepsi ve daha fazlası her Pazartesi 20.00'de atv'de!

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