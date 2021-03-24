Diziye Ceylan karakteri ile katılıp çok sevilen Sanem Çelik, bu bölümde vurularak diziden ayrıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölümüyle salı akşamı atv ekranlarına geldi. Seyirciyi şoke eden son sahnenin ardından, arama motorlarında en çok bu cümleler arandı. EDHO Ceylan öldü mü? Sanem Çelik diziden ayrıldı mı? Ceylan neden öldü? Ceylan neden diziden ayrıldı? Diziye Ceylan karakteri ile katılıp çok sevilen Sanem Çelik, bu bölümde vurularak diziden ayrıldı.

Hızır Çakırbeyli intikam için gözünü karartmış, Tuncay ve İshak'a akıllarından çıkmayacak bir ders vermişti. Tüm bunları yaparak ailesini korumayı amaçlayan Hızır'a karşılık, ailenin direği olmasını istediği Ceylan Çakırbeyli ise kendi planına göre hareket etmişti. Görünüşte Hızır Çakırbeyli ile ters düşmüş olsa da, aslında biraz da ailesi için kendini hedefe koyarak fedakârlık yapmıştı. Hızır, Ceylan'ın hayatı için duyduğu endişeler gerçek oldu ve Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde, sırtından vurularak öldürüldü.



