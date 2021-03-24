Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu

Eşkıya'dan bir Ceylan geçti!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve hüzün dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu. Tuncay tarafından kaçırılan Ceylan, bölümün final sahnesinde Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü.

Dizide Ceylan Çakırbeyli karakterine hayat veren Sanem Çelik bölüm sonrası ekiple vedalaştı. Sosyal medya hesabından "Bir Ceylan geçti, iyi ki!" mesajı yayınlayan Sanem Çelik tüm ekibe teşekkür etti.

En çok izlenen dizi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 187. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölümü izlemek için tıklayın