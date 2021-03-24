Haberler Gururlandıran bir ödül daha

Gururlandıran bir ödül daha

Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 11:32
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 11:32
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü.

"Engelsiz Yaşam Vakfı" kurucusu ve Genel Başkanı Atilla Kalpakarslan ve vakfın Genel Koordinatörü Şeniz Ulusoy bugün canlı yayına gelerek, Müge Anlı'ya "İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız ve bu ekran aracılığıyla da halkımızı teşvik ettiğiniz için bu ödülü size takdim etmek istedik" dediler. Yılın En İyi Program ödülünü alan Anlı, "Her ödül aldığımda dediğim gibi bu ödülleri seyircilerim adına alıyorum. Çünkü bu programı onlarla beraber hazırlıyoruz." diyerek vakfa ve izleyicilerine bir kez daha teşekkür etti.

Müge Anlı'nın ödül aldığı anlar

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