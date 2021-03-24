Kara Şaman Togay, düğün kafilesine saldırdı

Kuruluş Osman’ın 51’inci bölümünde, Boran Alp ve Gonca Hatun’un düğününün ardından obaya dönen kafile Togay’ın saldırısına uğradı.

Düğün toyunun ardından Osman Bey ve alpleri, Nikola ile ticaret anlaşması yapan Umur Bey'i bulmak için yola düşerken; Gündüz Bey, Dündar Bey ve Boran Alp'i düğün toyuna katılanların sağ salim obaya dönmesi için geride bıraktı.

Togay ise emrindeki Bizans askerleri ile kafilenin yoluna tuzak kurdu. Kayılara oklarla saldıran Togay'un tuzağına karşılık Dündar, Gündüz, Bamsı, Boran ve Demirci alpleri organize etmeye çalıştı. Bala Hatun ve Gonca Hatun başta olmak üzere hatunlar da kılıçlarına davrandı.

Düğünü kana bulamak isteyen Togay, gelin Gonca Hatun'u hedef aldı. Gonca Hatun'un Togay'ın attığı okla vurulurken, atılan ikinci okun hedefine ulaşmaması için Abdurrahman Gazi vücudunu siper etti.

Bamsı Bey, kalbinden vurulan Abdurrahman Gazi'ye yardıma koştu. Bamsı Bey'e "Yolun sonu şehadet olsun derdim Bamsı Bey'im. Allah dualarımızı kabul buyurdu" dedi ve kelime-i şahadet getirerek son nefesini verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 51'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.