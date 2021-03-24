Kara Şaman Togay, Tekfuru öldürerek Osman Bey’in planını bozdu

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 51’inci bölümünde, Nikola’nın Yarhisar Tekfuru’na karşılık Malhun Hatun’u salıverme teklifini kabul eden ve kendi planını kuran Osman Bey’in stratejisini Kara Şaman Togay bozdu.

Nikola'nın esir değişimi teklifini kabul eden ve değiş tokuşun yapılacağı arazide pusu atan Osman Bey'in planını Togay bozdu. Yarhisar Tekfuru Aris'i alpleriyle birlikte buluşma yerine gönderen ve kendisi de araziye hakim bir noktada Nikola'ya pusu kuran Osman Bey, Malhun Hatun'u bu şekilde kurtarmayı planladı.

Alpler, buluşma yerine giderken Togay'ın gizlendiği yerden attığı ok Yarhisar Tekfuru Aris'i vurdu. Tekfurun ölümüyle planı bozulan Osman Bey, bu hatanın hesabını Göktuğ ve alplerden sordu!

Nikola, askerleri ve esirlerle birlikte gelerek Tekfur Aris'i istedi. Osman Bey'in tekfurun öldüğünü söylemesi ile ortam gerildi ve kılıçlar çekildi. Osman Bey "Bunu yapanın hesabı senin hesabını da aşar Nikola. İkimizi de oyuna getirmek isteyen birileri… Anlamaz mısın? Malhun Hatun'u bırak… Bu işi cenk meydanında bitirelim" diyerek Nikola'yı uyardı.

Nikola, yanında getirdiği esirlerin başına geçirilmiş çuvalları çıkarınca Malhun Hatun ve diğer esirleri yanında getirmediği ortaya çıktı. Önlem alan Nikola, Malhun Hatun'u güvenli bir bölgede bekletiyordu. Nikola'nın "Esirler hala bende. Tekfurun hesabını sana soracağım. Şimdi geri çekilin. Malhun hatunu almak için benden haber bekle" sözleri üzerine Osman Bey alplerine geri durmaları emrini vermek zorunda kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 51'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.